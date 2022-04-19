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2 часа назад

Психолог назвал черты характера, которые разрушают отношения

Мир24

Даже самые крепкие отношения могут быть легко разрушены в связи с некоторыми особенностями поведения одного из партнеров. К разрыву отношений чаще всего приводят четыре черты характера, рассказал американский психолог Энтони Смит, пишет портал utro.ru.

Психолог назвал черты характера, которые разрушают отношения
Фото: МТРК «МИР» / Максим КулачковМТРК «МИР» / Максим Кулачков

Так, недовольство партнера, как правило, вызывает нарциссизм возлюбленного. Но это неприятное качество люди жалуются чаще всего.

Кроме того, на отношения пагубно влияет пассивно-агрессивное поведение. По словам Смита, речь идет о нежелании партнера раскаяться в проступках, а также о намеренных попытках задевать любимого человека.

Перфекционизм – третья разрушительная черта. Стремление делать все идеально приводит к тому, что более свободолюбивый человек попадает в рамки, установленные партнером, после чего начинает тяготиться отношениями.

Четвертая черта – стремление язвительно высмеять любую ситуацию. Поначалу она кажется проявлением чувства юмора, но в конце концов становится понятно, что такой человек видит отрицательную сторону во всем и создает вокруг себя соответствующее энергетическое поле.

Ранее психотерапевт Татьяна Решетова рассказала, как можно справиться со стрессом, найдя опору в жизни. Специалист считает, что ей могут стать любовь, дружба или профессия.

Любовь,Энтони Смит,
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