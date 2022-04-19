Психолог назвал черты характера, которые разрушают отношения

Даже самые крепкие отношения могут быть легко разрушены в связи с некоторыми особенностями поведения одного из партнеров. К разрыву отношений чаще всего приводят четыре черты характера, рассказал американский психолог Энтони Смит, пишет портал utro.ru.
Так, недовольство партнера, как правило, вызывает нарциссизм возлюбленного. Но это неприятное качество люди жалуются чаще всего.
Кроме того, на отношения пагубно влияет пассивно-агрессивное поведение. По словам Смита, речь идет о нежелании партнера раскаяться в проступках, а также о намеренных попытках задевать любимого человека.
Перфекционизм – третья разрушительная черта. Стремление делать все идеально приводит к тому, что более свободолюбивый человек попадает в рамки, установленные партнером, после чего начинает тяготиться отношениями.
Четвертая черта – стремление язвительно высмеять любую ситуацию. Поначалу она кажется проявлением чувства юмора, но в конце концов становится понятно, что такой человек видит отрицательную сторону во всем и создает вокруг себя соответствующее энергетическое поле.
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