Семейный психолог раскрыла секреты крепкого брака

Чтобы создать крепкий брак, важно выстроить доверительные отношения, при которых люди могут рассказывать друг другу о своих чувствах и переживаниях, и при этом стараться не обвинять друг друга в несоответствии ожиданиям, считает семейный психолог Наталья Наумова. В разговоре с «Лентой.ру» она раскрыла секрет крепких отношений.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Договариваемся на берегу

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При формирования семьи очень важно заранее обговаривать многие вещи, например, сразу обсудить, с какими вещами вы готовы мириться в отношениях, а с какими нет, поделилась психолог. Также важно всегда сразу говорить партнеру, если вы считаете что-то некомфортным или вам чего-то не хватает.

«Разговариваем обязательно, не таимся. Некоторые люди, когда произошла какая-то проблема, думают, что другой догадается, а нет — люди не догадаются. Женщина замыкается и решает, что она будет молчать, и муж обо всем догадается, а муж думает, например, что он ей больше не нравится — совсем другая мысль может возникнуть, которая опять-таки может нарушить их контакт»,

— объяснила Наумова.

Не менее важно в начале отношений поговорить о том, как в семье будет распределяться бюджет, и кто будет нести за это ответственность. Лучше всего даже расписать, какой процент от заработка на какие нужды пойдет, посоветовала психолог.

То же касается и вопросов воспитания детей, убеждена психолог. Так как партнеры росли в разных семейных системах, у них может быть много несогласованностей после рождения ребенка. Чтобы этого избежать, важно поговорить на берегу о том, какие у кого ожидания.

«В семье, особенно когда появляются дети, очень важно правильно распределить обязанности. После того, как женщина перестает работать и занимается ребенком, мужу, как правило, кажется, что достаточно того, что он зарабатывает деньги. Отсюда возникают большие ссоры и проблемы, что потом становится причиной разводов. Здесь как раз просыпаются наши детские обиды, каждому кажется, что он делает максимально много, а второй хочет большего, поэтому очень важно еще до того, как появляются дети проходить семейную терапию или хотя бы друг друга спрашивать, какие ожидания есть после того, как появится ребенок, после того, как один родитель перестанет работать, будет ребенок ходить в садик или нет»,

— рекомендовала Наумова.

Двое в лодке

По словам психолога, отношения должен строить не один человек. Как правило, в семье кто-то один лидирует и решает все вопросы, например, относительно того, куда пара отправится отдыхать и что будет делать, отметила Наумова.

Не менее важно восхищаться друг другом. Часто девушки ожидают, что только мужчина будет делать ей комплементы, но следует помнить, что отношениях должна быть взаимность, заметила Наумова. Она посоветовала стараться не быть очень эгоистичными, но и не забывать про себя, равномерно распределяя внимание, заботясь и о себе, и о другом.

«Говорим открыто о своих чувствах, не обвиняем друг друга, показываем свое доверие и уважение друг другу и стремимся к тому, чтобы сглаживать углы и помогать друг другу с жизненными ситуациями, потому что именно взаимосотрудничество и помощь помогают семье существовать долго»,