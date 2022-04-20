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5 часов назад

Секс назвали лучшим средством от бессонницы

Нижегородская правда

Даже здоровые люди могут испытывать проблемы со сном, особенно – с засыпанием. О том, что поможет быстрее заснуть, пишет сайт Infox.ru.

Секс назвали лучшим средством от бессонницы
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Если человек долго ворочается и не может заснуть, причинами плохого сна может быть хронический стресс, в условиях которого человек живет и сам того не замечает.

В попытках уснуть организм таких людей все еще никак не успокоится после очередного рабочего дня. Методов для решения проблем сна существует великое множество. Однако специалисты советуют для борьбы с бессонницей проверенное временем средство – секс.

По их словам, вечерняя интимная близость расслабляет весь организм и оказывает снотворный эффект. После секса многие люди почти сразу впадают в сонное состояние.

Любовь,
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