Секс назвали лучшим средством от бессонницы

Даже здоровые люди могут испытывать проблемы со сном, особенно – с засыпанием. О том, что поможет быстрее заснуть, пишет сайт Infox.ru.

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Если человек долго ворочается и не может заснуть, причинами плохого сна может быть хронический стресс, в условиях которого человек живет и сам того не замечает.

В попытках уснуть организм таких людей все еще никак не успокоится после очередного рабочего дня. Методов для решения проблем сна существует великое множество. Однако специалисты советуют для борьбы с бессонницей проверенное временем средство – секс.