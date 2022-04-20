Как распознать абьюзера в отношениях

«Подкуп чаще реализуется через лесть, например: "Какая ты красивая". Призыв к жалости: "А я бедный, несчастный, никому не нужен". Призыв к справедливости: "А вот ты не могла со мной поговорить, когда я был свободен либо болел" или "Ты меня не любишь". И шантаж — это какая-то угроза, допустим: "Мы тогда с тобой общаться больше не будем", "Мы расстаемся" или "Я уйду из жизни". А потом ты снова самая прекрасная и замечательная. Эту схему желательно знать»,