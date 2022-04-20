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3 часа назад

Как распознать абьюзера в отношениях

Lenta.ru

Чтобы распознать абьюзера в отношениях нужно знать, что существует определенная манипулятивная схема, которая делает одного партнера зависимым от другого, заявила семейный психолог Жанна Абрамова. В разговоре с «Лентой.ру» она дала совет, как распознать такое поведение.

Как распознать абьюзера в отношениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Манипулятивная схема состоит из четырех пунктов: подкуп, призыв к жалости, призыв к справедливости и шантаж, отметила психолог. Она привела пример реализации такой схемы.

«Подкуп чаще реализуется через лесть, например: "Какая ты красивая". Призыв к жалости: "А я бедный, несчастный, никому не нужен". Призыв к справедливости: "А вот ты не могла со мной поговорить, когда я был свободен либо болел" или "Ты меня не любишь". И шантаж — это какая-то угроза, допустим: "Мы тогда с тобой общаться больше не будем", "Мы расстаемся" или "Я уйду из жизни". А потом ты снова самая прекрасная и замечательная. Эту схему желательно знать»,

— подчеркнула Абрамова.

По ее словам, эта схема постоянно проигрывается людьми, но неосознанно — так работает мозг.

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