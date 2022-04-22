Психолог объяснила фразу «любовь живет три года»

Фраза «любовь живет три года» — это не миф, но она не совсем про любовь, а про биохимические процессы, сексуальное, физическое влечение, выработку определенных гормонов, считает семейный психолог Жанна Абрамова. Это явление она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

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Восприятие любви

Нужно понимать, что любовь — это не только секс, но и многогранные отношения, которые нужно строить, как дом, отметила она. И чем больше пара выстраивает между друг другом взаимосвязь, тем лучше, считает специалист.

«Почему многие женщины рожают вторых, третьих деток? Потому что они понимают, что это что-то общее, по сути, это клей. Поэтому если клей — только секс, отношения закончатся, если что-то еще, тогда можно постоянно вместе расти. Если у нас нет клея, и разный личностный рост: один растет в одну сторону, другой в другую, и если один убегает — вырос очень быстро, а другой по земле ползает, тогда происходит разрыв»,

— поделилась Абрамова.

Способы вернуть страсть в отношениях

Возвращать страсть в отношениях сложно, лучше ее сохранять, поделилась Абрамова. А для того, чтобы сохранить страсть, по ее словам, важно помнить, что скандалы убивают либидо.

«Сексуальные импульсы для мужчин — это, понятно, какая-то визуальная история, но она может ходить в бигудях, страшная, и это не так будет ужасно, как некая претензия, оскорбления, обиды. Любая обида просто кастрирует мужчину полностью. Если женщина пообижалась, а потом вернулась и зовет в койку, мужчина кастрирован, блокируется его мужское достоинство»,

— объяснила специалист.

По словам психолога, физическое притяжение можно вернуть различными сексуальными импульсами: секс-игрушками, внешним видом, поездками куда-либо. Но, если физическое охлаждение между людьми вызвано обидами, это все разовые истории, которые лишь включают животные инстинкты.