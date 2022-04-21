Что делать, если бывший хочет восстановить отношения

Когда стоит окончательно «закрыть дверь».
Наверное, каждая третья женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с тем, что бывший начинал буквально умолять вернуться. Что интересно, примерно треть женщин идет на это, считая, что во второй раз человек поведет себя по-другому и у этих отношений есть шанс. Но действительно ли он есть? Мы решили узнать мнение психолога на этот счет.
Не каждый мужчина способен в короткие сроки после расставания наладить личную жизнь. Но, как вы знаете, прожить без женского внимания трудно почти каждому мужчине. В каком-то смысле, им движет безысходность, когда он пытается снова наладить с вами отношения. В данном случае его интересует практическая сторона ваших отношений, то есть просто секс, который с вами он может получать на регулярной основе. Но так будет продолжаться, пока не он найдёт вариант получше, ведь если бы его абсолютно все устраивало в ваших отношениях, ему бы не пришло в голову разрывать эти отношения в первый раз.
Еще одна популярная причина. Подобное поведение свойственно людям с нарциссическим складом. Ваше согласие снова попробовать склеить то, что склеить нельзя, они расценивают как собственную способность привлечь к себе кого угодно. Не поддавайтесь на эти уловки.
А такое поведение чаще присуще мужчинам с низкой самооценкой. Особенно ярко это проявляется, когда после расставания женщина кардинально меняется в лучшую сторону. Бывшему партнеру невыносимо даже думать о том, что его, пусть и бывшая женщина, может принадлежать кому еще. Такой человек будет делать все, чтобы вернуть ваше расположение.
Это довольно спорный момент. Конечно, все зависит от конкретной ситуации, которая привела к разрыву в первый раз. Подумайте, нужны ли вам в принципе отношения с человеком, с которым вы по определенным причинам решили никогда не пересекаться в будущем? Вспомните, что вами двигало в тот момент? Когда вы ответите себе на эти вопросы, вам будет легче остановиться и трезво обдумать происходящее, даже если бывший давит на эмоции.
Также нужно понять, не обычное ли это поведение для вашего бывшего. Некоторые мужчины могут легко вступать и выходить из отношений, не считаясь с чувствами своей партнерши. Проясните, не в такой ли ситуации вы оказались. Будьте внимательны и не принимайте решения на «горячую» голову.