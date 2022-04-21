Что делать, если бывший хочет восстановить отношения

Когда стоит окончательно «закрыть дверь».

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Наверное, каждая третья женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с тем, что бывший начинал буквально умолять вернуться. Что интересно, примерно треть женщин идет на это, считая, что во второй раз человек поведет себя по-другому и у этих отношений есть шанс. Но действительно ли он есть? Мы решили узнать мнение психолога на этот счет.

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Почему мужчина стремится возобновить отношения

Выгода для себя

Не каждый мужчина способен в короткие сроки после расставания наладить личную жизнь. Но, как вы знаете, прожить без женского внимания трудно почти каждому мужчине. В каком-то смысле, им движет безысходность, когда он пытается снова наладить с вами отношения. В данном случае его интересует практическая сторона ваших отношений, то есть просто секс, который с вами он может получать на регулярной основе. Но так будет продолжаться, пока не он найдёт вариант получше, ведь если бы его абсолютно все устраивало в ваших отношениях, ему бы не пришло в голову разрывать эти отношения в первый раз.

Попытка самоутвердиться

Еще одна популярная причина. Подобное поведение свойственно людям с нарциссическим складом. Ваше согласие снова попробовать склеить то, что склеить нельзя, они расценивают как собственную способность привлечь к себе кого угодно. Не поддавайтесь на эти уловки.

Он вас ревнует

А такое поведение чаще присуще мужчинам с низкой самооценкой. Особенно ярко это проявляется, когда после расставания женщина кардинально меняется в лучшую сторону. Бывшему партнеру невыносимо даже думать о том, что его, пусть и бывшая женщина, может принадлежать кому еще. Такой человек будет делать все, чтобы вернуть ваше расположение.

Стоит ли давать мужчине шанс

Это довольно спорный момент. Конечно, все зависит от конкретной ситуации, которая привела к разрыву в первый раз. Подумайте, нужны ли вам в принципе отношения с человеком, с которым вы по определенным причинам решили никогда не пересекаться в будущем? Вспомните, что вами двигало в тот момент? Когда вы ответите себе на эти вопросы, вам будет легче остановиться и трезво обдумать происходящее, даже если бывший давит на эмоции.