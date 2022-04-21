Как избавиться от раздражительности в отношениях

Зачастую люди недовольны качествами своего партнера, которые на самом деле есть в них самих, сказала семейный психолог Наталья Наумова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала способ постараться побороть подобное раздражение близким человеком.

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Со знаком «минус»

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Чтобы проработать раздражительность из-за каких-либо черт характера партнера, важно понять, какие качества вызывают недовольство в близком человеке, найти их в себе и себе же их разрешить, посоветовала Наумова.

Для проработки этого момента с клиентами, которые находятся на грани развода, психолог предлагает им написать список, в котором, не обманывая себя, нужно обозначить все качества, которые раздражают в партнере. Потом напротив тех качеств, которые есть в себе, и они заметны, нужно поставить знак «плюс», а напротив тех, которых мы в себе не наблюдаем — знак «минус».

«Именно качества с минусом в нас есть, но они под запретом, и важно их проработать. Например, многие люди считают, что в них нет жестокости, но тогда мы начинаем разбирать, что у нас есть определенные представления о том, какая жестокость допустима, а какая нет. Например, на улице много бездомных животных, но мы их не берем домой, и далеко не каждое животное мы подкармливаем, и это, возможно, тоже жестокость. Но это та жестокость, которую мы себе разрешили, живя в большом городе», — уточнила психолог.

По ее словам, когда человек принимает в себе каждое такое качество, он перестает зацикливаться на качествах партнера. Однако, если мы четко видим, что у близкого есть качества, которые для нас являются неприемлемыми, значит это просто не тот человек.

Мы можем изменить только себя

Не стоит всю жизнь пытаться изменить другого человека, отметила Наумова, ведь если он захочет, то сам будет это делать. Важная задача в отношениях — стараться подстроиться под партнера, понять, получиться ли у вас жить с этим человеком.

«Если плохо, не получается, значит, это не тот человек, надо, конечно, постараться, попытаться что-то сделать, особенно если есть дети в семье, проработать обиды. Но если после проработки обид, травм все равно возникает чувство, что это не тот человек, значит, не стоит мучать ни себя, ни партнера, потому что есть где-то рядышком другой человек, который доставит счастье», — заключила психолог.