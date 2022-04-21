5 проверенных способов получить незабываемый оргазм

«Следующий пункт — развитие интимных мышц. Чтобы оргазм был супер, важно подключать интимные мышцы во время секса. Для того, чтобы уметь их задействовать, необходимо выполнять упражнения Кегеля, например, направленные на работу интимных мышц.



Еще один момент: не бойтесь привлекать помощников. Мы живем в совершенно фантастическое время, когда мы можем направиться в секс-шоп и взять любую игрушку, которая будет способствовать оргазму. Это и вакуумные стимуляторы, и вибропули, и вибромассажеры, и другие игрушки, которые направлены на то, чтобы доставить нам удовольствие. Но прежде всего необходима стимуляция именно клиторальная. Ее стоит подключать до полового акта, после, во время. Можем делать это как самостоятельно, так и с помощью партнера.



Чтобы сделать оргазм потрясающим, важно помнить, что помимо главной точки удовольствия, клитора, важно задействовать при стимуляции другие точки, которые находятся в самой интимной зоне и рядом с ней. В сексологии есть такое понятие как эрогенные зоны первого, второго и третьего порядка.



Эрогенные зоны первого порядка — это внегенитальные зоны: грудь, шея, лицо, стопы и так далее. Зоны второго порядка — это генитальные эрогенные зоны. У каждой из нас стимуляция этих зон будет вызывать совершенно разную реакцию. Так вот, в эрогенных зонах второго порядка, существуют дополнительные точки, которые позволяют делать эротический «коктейль». Это точка «ю», зона «g», точка «а»».

Ольга Штерн Психолог, сексолог