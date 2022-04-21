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2 часа назад

5 проверенных способов получить незабываемый оргазм

Мира Маркина
Ольга Штернэксперт

Как доставить себе удовольствие и вывести секс с партнером на новый уровень, читайте в материале «Рамблера».

5 проверенных способов получить незабываемый оргазм
Фото: Кадр из фильма "Сумерки"Кадр из фильма "Сумерки"
«Перед тем как приступить к теме оргазма, важно развеять закоренелый миф, который сидит в головах у многих мужчин и женщин — они уверены, что самого полового акта достаточно, чтобы женщина получила оргазм. Но согласно исследованиям, от 70 до 90 процентов представительниц прекрасного пола не испытывают оргазма во время секса без дополнительной клиторальной стимуляции до, во время или после интимной близости. Поэтому если это ваш случай, не переживайте, с вами все в порядке. Чтобы получить этот самый незабываемый оргазм, необходимо убрать из головы мысль, что с вами что-то не так».
Ольга Штерн
Ольга ШтернПсихолог, сексолог
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Специалист подчеркивает, что безумно важно разобраться, что именно вас тормозит, а что заводит. Женское возбуждение как поезд, который не может разогнаться очень быстро. Ему требуется и время, и топливо, и чтобы никто не зажимал стоп-кран. У каждой из нас эти компоненты будут свои и будут меняться в зависимости от дня цикла. По мнению Ольги Штерн, важно разобраться, что вас возбуждает, а что, наоборот, отталкивает. Например, вам могут мешать родственники или дети за стеной, а настраивать на близость свечи, музыка и массаж. Эксперт отмечает, что для достижения оргазма стоит убирать то, что мешает, и добавлять то, что возбуждает.

Кадр из фильма "Роковая красотка"
«Следующий пункт — развитие интимных мышц. Чтобы оргазм был супер, важно подключать интимные мышцы во время секса. Для того, чтобы уметь их задействовать, необходимо выполнять упражнения Кегеля, например, направленные на работу интимных мышц.

Еще один момент: не бойтесь привлекать помощников. Мы живем в совершенно фантастическое время, когда мы можем направиться в секс-шоп и взять любую игрушку, которая будет способствовать оргазму. Это и вакуумные стимуляторы, и вибропули, и вибромассажеры, и другие игрушки, которые направлены на то, чтобы доставить нам удовольствие. Но прежде всего необходима стимуляция именно клиторальная. Ее стоит подключать до полового акта, после, во время. Можем делать это как самостоятельно, так и с помощью партнера.

Чтобы сделать оргазм потрясающим, важно помнить, что помимо главной точки удовольствия, клитора, важно задействовать при стимуляции другие точки, которые находятся в самой интимной зоне и рядом с ней. В сексологии есть такое понятие как эрогенные зоны первого, второго и третьего порядка.

Эрогенные зоны первого порядка — это внегенитальные зоны: грудь, шея, лицо, стопы и так далее. Зоны второго порядка — это генитальные эрогенные зоны. У каждой из нас стимуляция этих зон будет вызывать совершенно разную реакцию. Так вот, в эрогенных зонах второго порядка, существуют дополнительные точки, которые позволяют делать эротический «коктейль». Это точка «ю», зона «g», точка «а»».
Ольга Штерн
Ольга ШтернПсихолог, сексолог

Специалист также рассказала, что в сексологии существуют техники, которые позволяют усилить оргазм. Например, техника «мостик». Необходимо довести себя с помощью клиторальной стимуляции до пиковой точки (можно также попросить партнера это сделать), но в последний момент партнер останавливается и заходит внутрь женщины. Тогда нервные окончания перестраиваются. Таким образом, чувствительность смещается на другую зону стимуляции.

«Есть еще одна техника, называется она «стоп-старт». Мы играем с разными точками возбуждения. 0 — это полное отсутствие возбуждения, 10 — это пиковая точка, оргазм. Мы доходим, например, до семерки, и дальше меняем либо зону, либо технику стимуляции, чтобы возбуждение спало до пятерки. Потом доводим до восьмерки и спускаемся снова до пятерки-шестерки, и так продолжаем играть «туда-обратно». И когда уже мы в итоге дойдем до высшей точки удовольствия, оргазм по силе ощущения будет намного ярче.

Важно также экспериментировать с позой и ритмом. В зависимости от позы у нас будет происходить разная стимуляция зон, поэтому не бойтесь пробовать, искать темп и ритм и говорить о своих желаниях».
Ольга Штерн
Ольга ШтернПсихолог, сексолог
Любовь,
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