5 проверенных способов получить незабываемый оргазм

Как доставить себе удовольствие и вывести секс с партнером на новый уровень, читайте в материале «Рамблера».
Специалист подчеркивает, что безумно важно разобраться, что именно вас тормозит, а что заводит. Женское возбуждение как поезд, который не может разогнаться очень быстро. Ему требуется и время, и топливо, и чтобы никто не зажимал стоп-кран. У каждой из нас эти компоненты будут свои и будут меняться в зависимости от дня цикла. По мнению Ольги Штерн, важно разобраться, что вас возбуждает, а что, наоборот, отталкивает. Например, вам могут мешать родственники или дети за стеной, а настраивать на близость свечи, музыка и массаж. Эксперт отмечает, что для достижения оргазма стоит убирать то, что мешает, и добавлять то, что возбуждает.
Специалист также рассказала, что в сексологии существуют техники, которые позволяют усилить оргазм. Например, техника «мостик». Необходимо довести себя с помощью клиторальной стимуляции до пиковой точки (можно также попросить партнера это сделать), но в последний момент партнер останавливается и заходит внутрь женщины. Тогда нервные окончания перестраиваются. Таким образом, чувствительность смещается на другую зону стимуляции.