Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
28 минут назад

Юрист раскрыла секреты спасения брака

Lenta.ru

Адвокат Аиша Вардаг раскрыла четыре секрета спасения брака на грани развода и дала совет тем, кто все-таки решился на развод. Ее колонку опубликовало издание Daily Mail.

Юрист раскрыла секреты спасения брака
Фото: PixabayPixabay

Прежде всего юрист посоветовала поговорить о том, есть ли еще что-то, за что стоит бороться в браке. Если речь не идет о домашнем насилии, говорит она, всегда можно найти что-то и прийти к общему решению. Затем, предлагает Вардаг, стоит сконцентрироваться на общих путях решения проблемы.

Видео дня

«Легко дистанцироваться от супруга в трудные времена. Но это может навредить, брак нужно подпитывать, проводить время вместе, спасать его общими положительными переживаниями», — рассказала специалист, указывая на то, что превалирующие негативные переживания убивают отношения.

Третий секрет от юриста — не считать развод неизбежной опцией. В ссорах мужу и жене не стоит сразу заговаривать о разводе. «Ярость и боль ослепляют. Важно возвыситься на этими деструктивными и опустошающими эмоциями, делающими людей неуступчивыми в незначительных мелочах», — продолжает Вардаг.

Последний, четвертый совет — быть готовыми бороться друг за друга.

«Это может звучать как клише, но брак — это партнерство, обеим сторонам нужно быть готовыми к работе над ним, над нуждами и желаниями партнера. Если кого-то одного не слышат, сложно как-то спасать брак», — говорит специалист.

Тем, кто решился на развод, юрист рекомендовала не ударяться в сожаления и не печалиться о том, что знакомые будут осуждать решение, особенно, если причиной развода стала измена.

«Многие не понимают, что причины расставания могут крыться глубоко. Что действительно нужно людям на перекрестках жизни, так это поддержка, а не осуждение», — заключила Вардаг.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова в разговоре с «Лентой.ру» раскрыла секрет крепких отношений. Чтобы создать крепкий брак, рассказала она, важно выстроить доверительные отношения, при которых люди могут рассказывать друг другу о своих чувствах и переживаниях, и при этом стараться не обвинять друг друга в несоответствии ожиданиям.

Любовь,Наталья Наумова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители