Психолог объяснила правила переписки для влюбленных

Психолог и кандидат психологических наук Барбара Гринберг рассказала, что стиль переписки между партнерами значительно влияет на развитие отношений между ними. Важные правила онлайн-общения для влюбленных она объяснила в статье на Psychology Today.

Как считает психолог, все больше людей задаются вопросом об этикете обмена сообщениями с близкими людьми.

«Люди хотят знать, не отталкивают ли они друзей, отправляя слишком много или наоборот, слишком мало текстовых сообщений, и задаются вопросом, правильно ли они инициируют общение с человеком, который им нравится», — объяснила Гринберг.

Психолог приводит в пример исследование группы ученых, которые изучали связь между удовлетворенностью романтическими отношениями и стилем текстовых сообщений. Среди 205 опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет было установлено, что партнеры, которые обращают внимание на частоту своих сообщений и пытаются отправлять их с такой же периодичностью, как и партнер, были больше удовлетворены развитием отношений. Так, схожесть в манере переписки, по мнению Гринберг, создает более доверительный эмоциональный фон при общении.

Как дополнила психолог, оформление текстовых сообщений в правильном стиле может помочь или наоборот помешать развитию романтических отношений. Она рекомендовала обращать внимание на собственный стиль переписки и делать его максимально схожим со стилем партнера.