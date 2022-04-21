Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
2 часа назад

Психолог объяснила правила переписки для влюбленных

Lenta.ruиещё 1

Психолог и кандидат психологических наук Барбара Гринберг рассказала, что стиль переписки между партнерами значительно влияет на развитие отношений между ними. Важные правила онлайн-общения для влюбленных она объяснила в статье на Psychology Today.

Психолог объяснила правила переписки для влюбленных
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как считает психолог, все больше людей задаются вопросом об этикете обмена сообщениями с близкими людьми.

«Люди хотят знать, не отталкивают ли они друзей, отправляя слишком много или наоборот, слишком мало текстовых сообщений, и задаются вопросом, правильно ли они инициируют общение с человеком, который им нравится», — объяснила Гринберг.

Психолог приводит в пример исследование группы ученых, которые изучали связь между удовлетворенностью романтическими отношениями и стилем текстовых сообщений. Среди 205 опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет было установлено, что партнеры, которые обращают внимание на частоту своих сообщений и пытаются отправлять их с такой же периодичностью, как и партнер, были больше удовлетворены развитием отношений. Так, схожесть в манере переписки, по мнению Гринберг, создает более доверительный эмоциональный фон при общении.

Как дополнила психолог, оформление текстовых сообщений в правильном стиле может помочь или наоборот помешать развитию романтических отношений. Она рекомендовала обращать внимание на собственный стиль переписки и делать его максимально схожим со стилем партнера.

Ранее психолог раскрыла способ избавиться от раздражительности в отношениях. Она призвала не пытаться изменить партнера и посоветовала принять его со всеми недостатками.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители