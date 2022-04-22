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2 часа назад

Три правила успешного знакомства

Lenta.ru

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова назвала три правила успешного знакомства. По ее мнению, женщина должна прилагать усилия со своей стороны при встречи с мужчинами. Соответствующий пост телесваха опубликовала в своем Telegram-канале.

Три правила успешного знакомства
Фото: pixabay.compixabay.com

Сябитова посоветовала женщинам, которые находятся в поиске партнера, быть готовыми к эпизодическим неудачам. «Не думайте, что способность покорять чужие сердца — это врожденное свойство. Это свойство приобретается опытным путем. Будьте морально готовы к любому повороту событий и не теряйте веры и оптимизма», — рекомендовала ведущая.

«Самая большая глупость, которую совершает женщина, — это когда она ждет, что весь мир, и особенно мужчина, сумеет оценить ее по достоинству без малейших усилий с ее стороны»,

— предупредила Сябитова.

По ее мнению, женщине необходимо знать, что она может предложить мужчине, и уметь сказать об этом.

Кроме того, ведущая призвала женщин не опускать планку при знакомствах.

«Если ваш последующий выбор лучше предыдущего — это хороший признак»,

— заверила она.

Любовь,Роза Сябитова,Первый канал,
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