Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова назвала три правила успешного знакомства. По ее мнению, женщина должна прилагать усилия со своей стороны при встречи с мужчинами. Соответствующий пост телесваха опубликовала в своем Telegram-канале.

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Сябитова посоветовала женщинам, которые находятся в поиске партнера, быть готовыми к эпизодическим неудачам. «Не думайте, что способность покорять чужие сердца — это врожденное свойство. Это свойство приобретается опытным путем. Будьте морально готовы к любому повороту событий и не теряйте веры и оптимизма», — рекомендовала ведущая.

«Самая большая глупость, которую совершает женщина, — это когда она ждет, что весь мир, и особенно мужчина, сумеет оценить ее по достоинству без малейших усилий с ее стороны»,

— предупредила Сябитова.

По ее мнению, женщине необходимо знать, что она может предложить мужчине, и уметь сказать об этом.

Кроме того, ведущая призвала женщин не опускать планку при знакомствах.

«Если ваш последующий выбор лучше предыдущего — это хороший признак»,