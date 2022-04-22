Что такое эротомания и как с ней бороться

Как поступить, если влечение превращается в зависимость.

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Стремление к любви и близости с другим человеком — вполне естественное и нормальное поведение любого человека. Но только до тех пор, пока это стремление не начнет наносить психологический и физический вред окружающим.

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Людей, зависимых от своего объекта страсти, называют эротоманами. О том, что такое эротомания, и как с ней справиться, мы и поговорим сегодня.

Что такое эротомания

Специалисты до сих пор не могут сойтись во мнении, что такое на самом деле эротомания — самостоятельное расстройство или отдельный симптом психопатии или шизофрении. Тем не менее хроническая эротомания наносит вред не только тому, кто ей страдает, но и людям вокруг. Обсессивный человек не всегда способен соблюдать социальные нормы, если перед ним есть цель привлечь внимание объекта обожания. Чтобы было проще распознать настоящую эротоманию, мы приведем самые популярные симптомы.

Симптомы эротомании

Одним из самых популярных симптомов является идеализация объекта обожания. Человек не может и не хочет видеть в другом человеке неудобные черты, прощает абсолютно любые проступки, если состоит с этим человеком в паре и готов буквально биться за его честь. Состояние очень похоже на то, как мы воспринимаем нового партнера в первые месяцы отношений, с той лишь разницей, что у эротоманов это состояние не проходит со временем.

Навязчивые эротические мысли. Здесь все не так просто. Эротоман может испытывать сексуальную привязанность не только к партнеру, но и к человеку, с которым еще не вступал в интимную связь. Как правило, эротомана привлекают люди равные или более высокого статуса. Человек начинает мечтать об объекте обожания, иногда даже преследует. Однако не всегда решается воплотить в реальность свои идеи относительно любовного интереса.

Неумение контролировать сексуальное поведение. Когда эротоман получает доступ к объекту обожания, его буквально не остановить в проявлении чувств, однако основным, естественно, является сексуальный интерес. Второй половине в паре часто становится некомфортно из-за сексуальной одержимости партнера, что часто становится причиной разрыва. Но эротоман никогда не останавливается в поисках и довольно быстро переключается на другого человека, испытывая точно такую же сильную привязанность.

Как проводят лечение эротомании

Во-первых, важно понять, действительно ли человеку необходима помощь в борьбе с манией или же его проблема в высоком либидо.

Если специалист определяет состояние как эротоманию, составляется индивидуальный план лечения, однако проходит оно довольно долго и с привлечением специалистов разного профиля, так как за помощью обращается относительно небольшое количество людей, что осложняет работу психологов и психотерапевтов.