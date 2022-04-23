Поклонники посоветовали Ивлеевой найти мужа постарше

Телеведущая Настя Ивлеева в своем Telegram-канале пожаловалась на то, что многие называют ее старой в то время, как жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову — молодой. Блогер заметила, что при этом они почти ровесницы.

"Вот интересно, почему жену Петросяна называют молодухой (ей 32 года), [бывшую] жену Элджея — взрослой, умирающей, седой женщиной, из которой сыпется песок. И, кстати, ей скоро помирать, а она не рожавшая (ей 31)", — написала Ивлеева.

Подписчики объяснили этот "парадокс" сильной разницей в возрасте между юмористом Евгением Петросяном и Татьяной Брухуновой, которая моложе супруга на 44 года. В свою очередь поклонники пошутили, что Ивлеева до сих пор называет себя "женой Элджея", и предложили ей выйти замуж снова, но уже за дедушку, чтобы на его фоне "помолодеть".