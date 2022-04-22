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43 минуты назад

Девушка отомстила бывшему за измену необычным способом

Lenta.ru

Жительница Нью-Йорка по имени Кайла узнала об измене бывшего и придумала необычный способ отомстить. Об этом сообщает The Sun.

Девушка отомстила бывшему за измену необычным способом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам девушки, она притворилась рекрутером (менеджером по подбору персонала) на LinkedIn и предложила ему пройти собеседование. Бесполезные собеседования продолжались целый месяц, а после она отправила мужчине отказ.

«Его резюме все равно было мусором»,

— утверждает она.

Свою историю Кайла выложила в TikTok, где она собрала почти два миллиона просмотров. Многие подписчики девушки были впечатлены ее коварством.

«Это абсолютно гениально, спасибо за идею»,

— написал один из комментаторов.

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