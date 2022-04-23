Старшая дочь Лепса Инга вышла замуж

Старшая дочь Григория Лепса Инга вышла замуж за актера и режиссера Михаила Плутахина. Этой новостью невеста поделилась в своем Instagram. Со своим избранником 37-летняя наследница Лепса расписалась после нескольких лет отношений. Пара познакомилась на съемках фильма. Несмотря на то, что Плутахин почти на 5 лет моложе Инны, у них сразу завязался роман. По данным СМИ, родители Лепс одобрили выбор дочери. Свадьбу сыграли скоромно - в окружении самых близких людей. Ранее Моргенштерн назвал настоящую причину распада брака с Диларой.