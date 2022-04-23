Инга Лепс, старшая дочь Григория Лепса, вышла замуж за актера и режиссера Михаила Плутахина. Этой новостью новоиспеченная жена поделилась на страничке в соцсетях.
Инге 37 лет. Девушка познакомилась со своим мужем на съемках фильма. Молодые люди встречались в течение нескольких лет, но официально создать семью решились только сейчас. Известно, что избранник Инги младшее ее почти на пять лет.
СМИ сообщают, что родители Инги одобрили ее выбор. На свадебное торжество были приглашены только самые близкие пары.
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