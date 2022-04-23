Инга Лепс , старшая дочь Григория Лепса , вышла замуж за актера и режиссера Михаила Плутахина . Этой новостью новоиспеченная жена поделилась на страничке в соцсетях.

Инге 37 лет. Девушка познакомилась со своим мужем на съемках фильма. Молодые люди встречались в течение нескольких лет, но официально создать семью решились только сейчас. Известно, что избранник Инги младшее ее почти на пять лет.