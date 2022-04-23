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2 часа назад

Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж

Мира Маркина

Инга Лепс, старшая дочь Григория Лепса, вышла замуж за актера и режиссера Михаила Плутахина. Этой новостью новоиспеченная жена поделилась на страничке в соцсетях.

Старшая дочь Григория Лепса вышла замуж
Фото: соцсетисоцсети

Инге 37 лет. Девушка познакомилась со своим мужем на съемках фильма. Молодые люди встречались в течение нескольких лет, но официально создать семью решились только сейчас. Известно, что избранник Инги младшее ее почти на пять лет.

СМИ сообщают, что родители Инги одобрили ее выбор. На свадебное торжество были приглашены только самые близкие пары.

Ранее мы рассказывали, что происходит с Моргенштерном после развода.

Любовь,Инга Лепс,Михаил Плутахин,Григорий Лепс,
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