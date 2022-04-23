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2 часа назад

Дилара прокомментировала признание Моргенштерна в изменах

Popcake.tv

Несколько дней назад стало известно, что Моргенштерн и Дилара больше не муж и жена. Молодые люди поняли, что не могут жить вместе.

Дилара прокомментировала признание Моргенштерна в изменах
Фото: popcake.tvpopcake.tv

Первой расставание подтвердила Дилара. Она записала видеоролик, в котором подробно рассказала, как начал рушиться их брак. Это произошло после свадьбы. Каждый день был похож на другой. Появилась апатия и депрессия, а чувства остыли. А после свое чистосердечное признание выложил и Алишер. Он не стал скрывать, что спал с другими девушками, находясь в браке. По мнению артиста, «тыкать в чужие вагины – это не измена». Как же на такое заявление отреагировала Дилара? Как оказалось, девушка не смогла досмотреть откровенное интервью бывшего супруга.

«У меня тут пришел кое-кто и говорит, что мне нужно досмотреть. Хотя нет. Не хочу это досматривать», — честно призналась Дилара.

Отметим, что сейчас девушка чувствует себя счастливой, она наслаждается «новой» жизнью и занимается своими проектами. Что нельзя сказать о Моргенштерне. Артист все чаще стал выходить в прямой эфир в нетрезвом виде, говорить о депрессии и сложных временах.

Любовь,
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