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2 часа назад

Что известно о женихе дочери Григория Лепса?

Popcake.tv

Несколько минут назад стало известно, что старшая дочь Григория Лепса вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина. Радостным событием Инга поделилась у себя в соцсетях. Она выложила снимки в свадебном платье. В комментариях звездной дочери пишут трогательные поздравления.

Что известно о женихе дочери Григория Лепса?
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Отметим, что девушке 37 лет, а ее избраннику 32 года. Инга не спешила под венец. Сначала она училась, а потом работала. Инга мечтала о большой сцене, но встретила Плутахина. Он окончил школу-студию МХАТ, снялся в кино и участвовал во многих спектаклях. Несколько лет они жили вместе и только недавно решились на свадьбу. К слову, родные с двух сторон сразу одобрили их союз.

«Мы познакомились на съемках фильма. И с папой, и с другими членами семьи Мишу я уже познакомила, все прошло хорошо, все довольны», – отметила невеста.

Свадьба прошла в спокойном формате. На торжество пригласили только самых близких друзей и родственников. Пока неизвестно, был ли сам Лепс на торжестве. Но, судя по снимках, девушка в этот день невероятно счастлива. На кадрах она стоит вместе с женихом, держа в руках букет фиолетово-белых цветов.

Ну что, горько?!

Любовь,Михаил Плутахин,Григорий Лепс,
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