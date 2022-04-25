67% россиян считают допустимым секс до свадьбы

Около 67% граждан, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают допустимыми половые связи вне брака. Об этом сообщила пресс-служба центра.
«За прошедшие три 10-летия секс до брака в нашем обществе стал скорее нормой, а взгляды на добрачные половые связи у россиян раскрепостились — 67% сегодня считают их допустимыми, ненормальными их назвали 27%. В 1992 году на этот счет не было доминирующей позиции: 39% были за то, что это норма, столько же считали добрачный секс недопустимым (39%)»,
— говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом подавляющее большинство россиян говорят о недопустимости наличия любовника или любовницы у женатых и замужних людей.
«Взгляды на адюльтер по сравнению с началом 1990-х изменились значительно — и не в сторону сексуальной вседозволенности, а, напротив, в пользу традиционных взглядов на семью. Почти в два раза чаще россияне сообщали, что считают неприемлемым иметь любовника или любовницу помимо мужа или жены (86% в 2022 году и 49% в 1992 году), среди молодежи 18-24 лет так считает абсолютное большинство — 97%. В начале 1990-х четверть граждан считали нормальным иметь отношения с кем-то, помимо супруга (25%), сейчас так считает только каждый десятый (9%)»,
— добавили в пресс-службе.
Там пояснили, что в целом в российском обществе доминирующей остается позиция о недопустимости секса без любви.
«Хотя и выросла доля тех, кто считает физиологические взаимоотношения без чувств возможными (29% в 2022 году и 16% в 1992 году), все же в российском обществе доминирующей остается позиция о недопустимости секса без любви (63% в 2022 году и 57% в 1992 году). Иное видение нормы в этом отношении у жителей столичных регионов: в Москве и Петербурге мнения о допустимости половых отношений без чувств разделились практически поровну (42% считают допустимым, 46% — недопустимым)»,
— сообщил ВЦИОМ.
В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.