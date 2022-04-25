67% россиян считают допустимым секс до свадьбы

«Взгляды на адюльтер по сравнению с началом 1990-х изменились значительно — и не в сторону сексуальной вседозволенности, а, напротив, в пользу традиционных взглядов на семью. Почти в два раза чаще россияне сообщали, что считают неприемлемым иметь любовника или любовницу помимо мужа или жены (86% в 2022 году и 49% в 1992 году), среди молодежи 18-24 лет так считает абсолютное большинство — 97%. В начале 1990-х четверть граждан считали нормальным иметь отношения с кем-то, помимо супруга (25%), сейчас так считает только каждый десятый (9%)»,