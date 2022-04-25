Мужчинам назвали снижающие потенцию продукты

Российские врачи, эндокринолог Мария Бакутина и уролог Гусейин Садыков, перечислили продукты, которые с осторожностью нужно употреблять в пищу мужчинам, чтобы избежать проблем с потенцией. Их слова приводит «Газета.Ru»

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Специалисты заявили, что к снижению потенции ведет чрезмерное увлечение фастфудом. Переизбыток соли, жиров и быстрых углеводов, которые содержатся в этих продуктах, приводит к ожирению и повышению холестерина, что провоцирует развитие атеросклероза, повышает уровень гормона пролактина, «женского» гормона эстрогена и понижает тестостерон. Впоследствии такие проблемы со здоровьем, по словам медиков, могут привести к импотенции.

«Доказано, что после употребления фастфуда уровень тестостерона в течение часа падает на 25 процентов и остается сниженным еще на протяжении четырех часов»,

— пояснила эндокринолог.

Также Бакутина напомнила о том, как важно контролировать количество потребляемой соли. Переизбыток этого продукта угнетает синтез тестостерона и сперматозоидов, снижает эластичность сосудов и нарушает кровоток, что сильно увеличивает риск импотенции. Без вреда для мужского здоровья, по ее словам, в общей сложности в сутки можно есть не более пяти-семи граммов соли.

В свою очередь уролог Садыков предупредил, что опасность для мужчин могут представлять продукты с лакрицей, так как это травянистое растение и экстракты из него блокируют выработку фермента, который ответствен за трансформацию андростендиона в тестостероне.