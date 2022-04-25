Порка и танцы: как проходят вечеринки для взрослых

Почти каждый эксперт подкаста "Активное согласие" рассказывал о способах, которые помогут раскрыть свою сексуальность и раскрепоститься. Кто-то предлагал попробовать секс-игрушки, поиграть в ролевые игры с партнером, изучить карточки PurPur или посетить специальную вечерину для взрослых.

Мы сходили на чувственный рейв NAZLO MAME и рассказали о своем опыте в новой серии подкаста. Когда слышишь термин "секс-вечеринка" впервые, то само название рисует определенные ассоциации. Место кажется вульгарным и опасным, но в реальности все оказалось совсем не так.

Обилие людей в необычных костюмах с цепями, кожей и прочими фетишными атрибутами, комплименты от таинственных незнакомцев и музыка помогли чувствовать себя расслабленно и сконцентрироваться на своих впечатлениях. А впечатлений было много, ведь в программе — шибари, порка и выступление канатоходца.

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий