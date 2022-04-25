Порка и танцы: как проходят вечеринки для взрослых

Почти каждый эксперт подкаста "Активное согласие" рассказывал о способах, которые помогут раскрыть свою сексуальность и раскрепоститься. Кто-то предлагал попробовать секс-игрушки, поиграть в ролевые игры с партнером, изучить карточки PurPur или посетить специальную вечерину для взрослых.
Мы сходили на чувственный рейв NAZLO MAME и рассказали о своем опыте в новой серии подкаста. Когда слышишь термин "секс-вечеринка" впервые, то само название рисует определенные ассоциации. Место кажется вульгарным и опасным, но в реальности все оказалось совсем не так.
Обилие людей в необычных костюмах с цепями, кожей и прочими фетишными атрибутами, комплименты от таинственных незнакомцев и музыка помогли чувствовать себя расслабленно и сконцентрироваться на своих впечатлениях. А впечатлений было много, ведь в программе — шибари, порка и выступление канатоходца.
Организаторы вечеринки — блогеры Мария Чеснокова, Дарья Березовская и Алина Шикуть. Ранее девушки рассказывали в подкасте про мастурбацию, полиаморные отношения и насилие.
В подкасте участвовали:
Ссылка телеграм-канал вечеринки «Назло маме».
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова