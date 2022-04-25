5 признаков, что ваши отношения скоро закончатся

Разрыв — болезненный этап любых отношений, особенно если он происходит неожиданно для одной из сторон отношений. Однако часто приближающийся разлад можно довольно четко предсказать, если быть внимательными друг к другу и улавливать «звоночки». Мы расскажем, какие моменты в отношениях часто означают не что иное, как их близкий конец.

Вы не обсуждаете совместное будущее

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Для любой пары рано или поздно встает вопрос, что будет дальше с отношениями. Конечно, мало кто садится за стол вдвоем и прямо расписывают ближайшее будущее, однако в разговорах, как правило, проскальзывают намеки на то, как каждый партнер видит их отношения через год-два и т. д. Как только вы понимаете, что в разговоре с подругами не можете ответить на вопрос, а какие хотя бы ближайшие планы у вашей пары, это может стать определенным «звоночком», что внутри пары есть некий разлад, который может привести к полному разрыву отношений.

Вы больше не уважаете друг друга

Гармоничные и здоровые отношения всегда подразумевают уважение со стороны каждого из партнеров. Некоторые люди до конца держатся за вторую половинку, даже после того как сталкиваются с тотальным неуважением в свой адрес, считая, что через какое-то время это пройдет. Но не проходит. После игнорирования потребностей одного из партнеров начинается открытое неуважение, которое может перерасти в абьюз. Разрыв в таком случае неминуем, что подтверждает большинство психологов.

Вы потеряли влечение к партнеру

Важный момент — речь идет о потере сексуального влечения на определенном этапе отношений, а не с самого их начала. Как известно, без налаженной интимной жизни невозможно построить здоровые отношения, и это факт, подтвержденный многими сексологами и семейными психологами. Если у вас нет физических нарушений, которые могут на время убить либидо, но при этом вы чувствуете, что секс со второй половинкой превращается в наказание, стоит задуматься, как долго продлится такой союз, и хотите ли вы в принципе его сохранять.

Вы врете друг другу

Когда в отношениях вы начинаете что-то недоговаривать или откровенно лгать партнеру, стоит задуматься, почему так происходит и какой реакции второй половинки вы боитесь. В такой ситуации вы не помогаете друг другу уберечь свои нервы или решить какую-то проблему, наоборот вы усугубляете ситуацию, откладывая решения реальной проблемы, которую пытаетесь скрыть за недосказанностью. Чем больше вы начинаете скрывать, тем более взрывной будет реакция партнера. На эмоциях возможен любой исход, вплоть до полного разрыва отношений.

Один из вас начинает проводить много времени с другими людьми