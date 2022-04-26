Как сохранить баланс между семьей и работой

Passion.ru пообщался с экспертом и выяснил, как женщинам можно найти баланс между карьерой и отношениями, чтобы успевать делать все и сразу.
О проблемах, которые встречаются при построении карьеры, сложностях, с которыми сталкиваются женщины, а также о путях разрешения противоречий и поиске баланса между семьей и работой, рассказывает наш эксперт Аполлинария Фролова, маркетолог, коуч и мама троих дочерей-погодок.
Исторически сложилось, что до сих многие женщины воспитываются в рамках парадигмы «тебе нужно учиться, чтобы найти достойного мужа». Даже в престижный институт зачастую идут тоже с этой же целью – не для того, чтобы получить качественное образование, а с целью обрести окружение и возможность познакомиться с перспективными кандидатами. Те, кому с детства прививалась важность взращивания профессионализма и создания семьи из призмы силы обоих партнеров обычно в меньшинстве.
К чему приводит такой подход при построении семьи? Девушка выходит замуж и остается ребенком в отношениях с мужчиной, которого надо содержать, развлекать и ухаживать. Как правило в такой семье нет интересных тем для общения, останавливается развитие пары, со временем исчезает секс. Есть только манипуляции: «ты мне - я тебе», «ты мне должен». Единственное, что удерживает такой брак до поры до времени – это дети.
Такие отношения не всегда выдерживают кризисы, мужчина часто начинает поглядывать по сторонам. И здесь дело не только в мужчине, а в том, что дома его ждет не женщина, самодостаточная, интересная, не партнер, с которым и в лес, и в поле, и в любой кризис, а просто иждивенец.
Почему есть женщины, у которых получается построить феноменальную карьеру, отношения с мужем и вырастить детей? В чем их феномен? Они роботы? Сверхлюди? Или просто они знают чуть больше других? Давайте разбираться.
В России, да и не только в России, очень много амбициозных женщин, которые на самом деле хотят быть независимыми финансово, хотят, чтобы прислушивались к их мнению и им не нужно было согласовывать бюджет на отпуск, подарки и поездки.
Как можно прийти к этому? В свое время я поняла, что по отношению к любым обстоятельствам в нашей жизни мы можем быть жертвой. Абсолютно каждый человек попадает в треугольник Карпмана. Разобраться в этой модели крайне важно, чтобы научиться отслеживать это у себя, в своих отношениях, в коммуникации с любым человеком.
Представьте: приходит перспективное предложение по поводу работы, и женщина оказывается на распутье. То ли принять его, но тогда семье будет уделяться меньше времени, то ли отказаться, чтобы домашние были довольны.
Вопрос ставится так, что надо выбрать: или это, или это. Но как же решить эту задачу, чтобы выбирать не приходилось? Формула выбора всегда должна звучать как «выбираю и это, и это».
Нет идеального возраста для замужества, так как дело не в возрасте, а в понимании того, как работают механизмы жертва-агрессор. Когда вы научитесь отслеживать эти моменты у себя, вы сильно удивитесь, как все взаимосвязано с самореализацией, выбором профессии, решениями в бизнесе. Ведь для построения карьеры и материнства тоже нет идеального момента.
У каждой женщины всегда своя точка старта, станете вы успешной или нет – дело выбора в каждый момент своего времени. По-настоящему успешные люди вряд ли думают когда-нибудь о том, что они хотят успешную карьеру. Обычно у них вопрос стоит иначе: как мне заниматься тем, что я очень люблю, и получать за это много денег, а успех приходит спустя как минимум 10 тысяч часов, которые они наработали в своей профессии.
Конечно, можно. Идеально, если вы изначально начинаете искать варианты заработка и построения карьеры без ожиданий помощи. В каждом человеке скрыты удивительные ресурсы и знания. И когда мы не ждём помощи из вне, а действуем, полагаясь только на себя, вот именно в этот момент мы учимся совмещать множество дел.
Но опять же, посмотрите объективно на свою ситуацию: если вы не хотите воспользоваться услугами няни, то не находитесь ли вы в позиции жертвы? И для кого вы становитесь агрессором? Не получится ли так, что вы потопите сами себя?
Любую задачу можно решить и выбрать свой путь. Найдите пример успешной женщины, которая будет вас вдохновлять, помогать менять свои убеждения, и, возможно, станет для вас наставником.
Если вы думаете, что близкие должны указывать на «точки роста», недостатки своим близким, то здесь вы ошибаетесь. Таким образом вы запускаете треугольник Карпмана и проявляете подавленную агрессию в адрес партнера. У него срабатывает защитная реакция, отношения портятся.
Говорите партнеру о его силе и достижениях. Обращайте внимание на сильные стороны, хвалите его внутри себя, говорите партнёру за что вы его цените, какие у него сильные стороны.
Попробуйте: отследите в течение дня, как вы общаетесь с партнёром, как вы рассказываете про него близким, троллите его и подкалываете, указываете ему на недостатки или «точки роста». Выписывайте каждый день 5 пунктов, что крутого в вашем партнере и в чем его сила.
Аналогично как и с партнёром - видеть силу свою очень важно. Мы часто говорим себе «да, неплохо, но вот здесь еще надо доработать», в итоге обесценивая все, что у нас есть и все, что мы умеем. Женщины, которые так делают, всегда в себе не уверены. Насколько бы хороши они не были.
Попробуйте: каждый день в отдельный блокнот пишите себе, что хорошего сегодня произошло в жизни, как события дня связаны с вашим развитием, какие плюсы и красоту вы видите во всем том, что вас окружает и происходит, какие микродействия сегодня вы стали делать иначе и почему это круто, что вы поняли и какие инсайты получили. Все это поможет видеть силу в себе и взращивать самоценность себя во всех сферах жизни: как женщины, специалиста, мамы.
Когда мы ожидаем от партнёра, что он что-то должен и считаем это его обязанностью, то мы будто пытаемся его переделать, воспитать. В результате разочаровываемся, загоняем себя же в тупик бесконечных требований. В действительности же и с вами, и с партнером все ок.
Попробуйте: переведите фокус на себя и свое развитие, ведите работу над собой, ситуациями, где вы проявляете подавленную агрессию и превращаетесь в жертву. Когда вы все это проработаете, вы удивитесь, как же легко жить, и как же мир вас любит, а партнёр звонит каждый день, приглашает на свидания, смотрит влюбленными глазами каждый день, даже если у вас трое детей.