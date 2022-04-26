Как сохранить баланс между семьей и работой

Passion.ru пообщался с экспертом и выяснил, как женщинам можно найти баланс между карьерой и отношениями, чтобы успевать делать все и сразу.

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О проблемах, которые встречаются при построении карьеры, сложностях, с которыми сталкиваются женщины, а также о путях разрешения противоречий и поиске баланса между семьей и работой, рассказывает наш эксперт Аполлинария Фролова, маркетолог, коуч и мама троих дочерей-погодок.

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Почему женщинам обычно сложнее строить карьеру, чем мужчинам?

Исторически сложилось, что до сих многие женщины воспитываются в рамках парадигмы «тебе нужно учиться, чтобы найти достойного мужа». Даже в престижный институт зачастую идут тоже с этой же целью – не для того, чтобы получить качественное образование, а с целью обрести окружение и возможность познакомиться с перспективными кандидатами. Те, кому с детства прививалась важность взращивания профессионализма и создания семьи из призмы силы обоих партнеров обычно в меньшинстве.

К чему приводит такой подход при построении семьи? Девушка выходит замуж и остается ребенком в отношениях с мужчиной, которого надо содержать, развлекать и ухаживать. Как правило в такой семье нет интересных тем для общения, останавливается развитие пары, со временем исчезает секс. Есть только манипуляции: «ты мне - я тебе», «ты мне должен». Единственное, что удерживает такой брак до поры до времени – это дети.

Такие отношения не всегда выдерживают кризисы, мужчина часто начинает поглядывать по сторонам. И здесь дело не только в мужчине, а в том, что дома его ждет не женщина, самодостаточная, интересная, не партнер, с которым и в лес, и в поле, и в любой кризис, а просто иждивенец.

Как сломать эти установки?

Почему есть женщины, у которых получается построить феноменальную карьеру, отношения с мужем и вырастить детей? В чем их феномен? Они роботы? Сверхлюди? Или просто они знают чуть больше других? Давайте разбираться.

В России, да и не только в России, очень много амбициозных женщин, которые на самом деле хотят быть независимыми финансово, хотят, чтобы прислушивались к их мнению и им не нужно было согласовывать бюджет на отпуск, подарки и поездки.

Как можно прийти к этому? В свое время я поняла, что по отношению к любым обстоятельствам в нашей жизни мы можем быть жертвой. Абсолютно каждый человек попадает в треугольник Карпмана. Разобраться в этой модели крайне важно, чтобы научиться отслеживать это у себя, в своих отношениях, в коммуникации с любым человеком.

«Ты должна сидеть дома и растить детей»: муж -агрессор, ставящий рамки и условия, а жена – жертва, которая подчиняется. Со временем в отношениях запускается противоположная динамика: жена ставит условия и начинает требовать, муж – только и делает, что работает на желания семьи, перестает расти, появляются упреки и сравнения с другими семьями. Такая ситуация очень распространена. «Ты скоро?»- вопрос с претензией, потому что партнер обещал, но не сделал. А не сделал, хотя обещал, потому что до этого были какие-то события, которые неосознанно в мужчине вызвали подавленную агрессию по отношению к своей супруге, что и привело к опозданию в результате. Сам факт опоздания – это и есть проявление агрессии, хоть и подавленной, неявной. А что происходит дальше? Жена обижается (она в этой ситуации жертва), начинает «тянуть одеяло» на себя, не разговаривает или отвечает грубо, игнорирует, запускает подавленную агрессию в сторону мужа. Муж оказывается сам в позиции жертвы, начинает спасать жену и ситуацию, заглаживать свою вину, жертвуя своими интересами. Там, где есть агрессор, всегда есть жертва. И наоборот. Разберемся на примерах.

Сложный выбор: работа или семья?

Представьте: приходит перспективное предложение по поводу работы, и женщина оказывается на распутье. То ли принять его, но тогда семье будет уделяться меньше времени, то ли отказаться, чтобы домашние были довольны.

Вопрос ставится так, что надо выбрать: или это, или это. Но как же решить эту задачу, чтобы выбирать не приходилось? Формула выбора всегда должна звучать как «выбираю и это, и это».

Нет идеального возраста для замужества, так как дело не в возрасте, а в понимании того, как работают механизмы жертва-агрессор. Когда вы научитесь отслеживать эти моменты у себя, вы сильно удивитесь, как все взаимосвязано с самореализацией, выбором профессии, решениями в бизнесе. Ведь для построения карьеры и материнства тоже нет идеального момента.

У каждой женщины всегда своя точка старта, станете вы успешной или нет – дело выбора в каждый момент своего времени. По-настоящему успешные люди вряд ли думают когда-нибудь о том, что они хотят успешную карьеру. Обычно у них вопрос стоит иначе: как мне заниматься тем, что я очень люблю, и получать за это много денег, а успех приходит спустя как минимум 10 тысяч часов, которые они наработали в своей профессии.

Можно ли быть реализованной в карьерном плане и быть хорошей матерью, не обращаясь за помощью нянь и бабушек?

Конечно, можно. Идеально, если вы изначально начинаете искать варианты заработка и построения карьеры без ожиданий помощи. В каждом человеке скрыты удивительные ресурсы и знания. И когда мы не ждём помощи из вне, а действуем, полагаясь только на себя, вот именно в этот момент мы учимся совмещать множество дел.

Но опять же, посмотрите объективно на свою ситуацию: если вы не хотите воспользоваться услугами няни, то не находитесь ли вы в позиции жертвы? И для кого вы становитесь агрессором? Не получится ли так, что вы потопите сами себя?

Любую задачу можно решить и выбрать свой путь. Найдите пример успешной женщины, которая будет вас вдохновлять, помогать менять свои убеждения, и, возможно, станет для вас наставником.

3 лайфхака, которые помогут сохранить баланс между семьей и работой

Видеть силу партнера

Если вы думаете, что близкие должны указывать на «точки роста», недостатки своим близким, то здесь вы ошибаетесь. Таким образом вы запускаете треугольник Карпмана и проявляете подавленную агрессию в адрес партнера. У него срабатывает защитная реакция, отношения портятся.

Говорите партнеру о его силе и достижениях. Обращайте внимание на сильные стороны, хвалите его внутри себя, говорите партнёру за что вы его цените, какие у него сильные стороны.

Попробуйте: отследите в течение дня, как вы общаетесь с партнёром, как вы рассказываете про него близким, троллите его и подкалываете, указываете ему на недостатки или «точки роста». Выписывайте каждый день 5 пунктов, что крутого в вашем партнере и в чем его сила.

Видеть силу в себе

Аналогично как и с партнёром - видеть силу свою очень важно. Мы часто говорим себе «да, неплохо, но вот здесь еще надо доработать», в итоге обесценивая все, что у нас есть и все, что мы умеем. Женщины, которые так делают, всегда в себе не уверены. Насколько бы хороши они не были.

Попробуйте: каждый день в отдельный блокнот пишите себе, что хорошего сегодня произошло в жизни, как события дня связаны с вашим развитием, какие плюсы и красоту вы видите во всем том, что вас окружает и происходит, какие микродействия сегодня вы стали делать иначе и почему это круто, что вы поняли и какие инсайты получили. Все это поможет видеть силу в себе и взращивать самоценность себя во всех сферах жизни: как женщины, специалиста, мамы.

Жить без ожиданий

Когда мы ожидаем от партнёра, что он что-то должен и считаем это его обязанностью, то мы будто пытаемся его переделать, воспитать. В результате разочаровываемся, загоняем себя же в тупик бесконечных требований. В действительности же и с вами, и с партнером все ок.