Пионы и красное белье: как привлечь любовь с помощью фэншуй

Специалисты фэншуй уверены: от обстановки в доме зависит финансовое положение семьи, гармония в отношениях. Меняя детали интерьера и расположение мебели, можно добиться впечатляющих результатов.

Фото: PEXELS PEXELS

Например, попрощаться с одиночеством и привлечь в свою жизнь подходящего человека. Даже если в древнее учение вы не верите, попробовать стоит, ведь ни особых затрат, ни серьезных усилий перемены не потребуют.

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Кровать у окна

Согласно фэншуй, кровать должна стоять у окна, чтобы через нее всегда проходила позитивная энергия. Правда, здесь есть свои нюансы. Спать рекомендуют ногами к входной двери. При этом доступ к кровати должен быть с двух сторон, чтобы спальное место было привлекательным для пары.

Розовые пионы

Эти цветы, согласно фэншуй, — главный символ влюбленности и романтики, поэтому их обязательно нужно разместить в спальне, если хотите привлечь в жизнь партнера. Но букеты быстро вянут, а достать пионы зимой затруднительно, поэтому можно ограничиться картиной с этими цветами.

Выберите понравившуюся или нарисуйте нежный букет самостоятельно, но не забудьте убрать ее из спальни, когда в доме появится любимый мужчина. Символ может продолжать работать и навевать ему весьма легкомысленное настроение.

Все по парам

О визуализации говорят коучи по исполнению желаний, психологи и тренеры личного роста. В фэншуй специалисты тоже предлагают воспользоваться этим методом. Хотите избавиться от одиночества?

Окружите себя парными предметами: статуэтки мальчика и девочки, кота и кошки, а особенно сильными считаются изображения или предметы уточек. Они в восточной философии обозначают вечную верную любовь.

Осветите сектор любви

Юго-восточный сектор в спальне считается отвечающим за любовь и отношения, чтобы привлечь их в свою жизнь, осветите это пространство. Используйте ночники или торшеры, свечи. Достаточно зажигать их на пару часов в день. Используйте ароматы Запахи влияют на энергию, они могут помочь сосредоточиться, расслабиться или создать романтическую атмосферу.

Специалисты фэншуй уверены: правильные ароматы помогают встретить подходящего избранника. Подойдут свечи, диффузоры, ароматические палочки с запахом жасмина, кедра, иланг-иланга.

Больше красного

Все оттенки красного помогают разжечь чувственность и сексуальность, чтобы привлечь страстные отношения, держите нижнее белье этого тона под матрасом, выберите красную обивку для кресла или наволочки.