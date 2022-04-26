Как встретить любовь мужчине старше 50

Тут большой вопрос, временное ли это состояние или человек, пусть даже ему уже много лет, так и не взял на себя функции взрослого, не берет ответственность за свою жизнь и до сих пор ждет даров судьбы от мира и другого человека, который решит все его проблемы. Это плохой фундамент для отношений в любом возрасте. Хорошие дружеские или романтические отношения строятся только на равных. И важно помнить, что отношения — важная часть жизни, но это только одна из частей (не стоит ее переоценивать) калейдоскопа возможностей, который есть у взрослого человека, чтобы сделать свою жизнь интересной и наполненной впечатлениями и радостью».