Как встретить любовь мужчине старше 50

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 7000 респондентов и выяснили, возможно ли найти вторую половинку людям за 50. Рассказы нашедших любовь в возрасте и мнение психолога — в материале «Рамблера».
48% респондентов считают, что завести новые знакомства и найти спутницу жизни после 50 можно в клубах по интересам.
«Сегодня есть много различных кружков, секций, мастер-классов, причем не только для детей, но и для взрослых — делится Наталья, — и это дает возможность не только самому заниматься интересным делом, открывая для себя что-то новое, но и знакомиться. К тому же сразу находишь единомышленников, а общие интересы всегда помогают узнать друг друга лучше».
Владимир поддерживает супругу:
«Мы познакомились именно на одном из мастер-классов, где вместе готовили изысканные блюда. Нам по 55, мы счастливы и продолжаем вместе ходить на подобные мероприятия».
Психологи отмечают, что совместные увлечения благоприятно влияют на эмоциональный фон в отношениях, а также помогают лучше понять партнера.
32% опрошенных предпочитают знакомиться в интернете.
«Дети уже взрослые, живу один, вот они и подарили мне новомодный гаджет — делится Андрей, — помогли зарегистрироваться на сайте знакомств, и теперь скучать не приходится. Общение помогает не отчаиваться, а свидания вносят разнообразие в серые будни».
Психологи поддерживают мужчину в том, что не нужно замыкаться в себе, а лучше всего расширять круг интересов и увлечений, в том числе и через общение с разными людьми.
20% любят знакомиться на улице, в парках, кафе и других общественных местах.
«Лучше всего действовать по старинке, — рассказывает Олег, — понравилась дама, подошел к ней завязал разговор и сразу понимаешь, получится ли дальнейшее общение. С возрастом все лучше разбираешься в людях, поэтому уже с первого взгляда можно увидеть многое. Пусть временами и мешают жизненный опыт, старые раны и прочее, бывает сложно открыться другому человеку, но тем и интереснее».
В результате опроса исследователи выяснили, что у мужчин и за 50 есть все шансы найти свою половинку. Психолог-консультант, эксперт портала «Фотострана» Реброва Лидия считает, что отношения возможны и в 50, и в 60 и даже в 80. По словам специалиста, нет какого-то биологического, психологического или социального ограничения для этого.
«Все ограничения кроются в мыслях и убеждениях конкретного человека. И психологи на приеме часто слышат фразу "Я навсегда останусь одна/один и никогда не встречу свою вторую половинку!" от людей, только перешагнувших порог 20 лет. Согласитесь, в таком контексте это вызывает скорее улыбку, но переживания одиночества, брошенности/покинутости, собственной ненужности и бесконечности этих страданий не шуточные.
Что важно знать. Человек — социальное существо. Общение, отношения, крепкие и доверительные эмоциональные связи необходимы нам для психологического здоровья и жизнестойкости. Это не обязательно должны быть романтические отношения, но человеку нужен хороший контакт с другим человеком. И сейчас есть много проектов и способов для людей 50+ не быть одному.
Но есть одно но, если для описания ситуации человек использует слова "навсегда", "никогда", "можно ли мне?" ("возможно"), "хочу, чтобы кто-нибудь меня подобрал" — значит человек находится сейчас в детской позиции и не хочет решать жизненные задачи сам, сомневается в своих силах, прислушивается к стороннему мнению и/или к голосу внутреннего критика, звучащего у него в голове.
Тут большой вопрос, временное ли это состояние или человек, пусть даже ему уже много лет, так и не взял на себя функции взрослого, не берет ответственность за свою жизнь и до сих пор ждет даров судьбы от мира и другого человека, который решит все его проблемы. Это плохой фундамент для отношений в любом возрасте. Хорошие дружеские или романтические отношения строятся только на равных. И важно помнить, что отношения — важная часть жизни, но это только одна из частей (не стоит ее переоценивать) калейдоскопа возможностей, который есть у взрослого человека, чтобы сделать свою жизнь интересной и наполненной впечатлениями и радостью».