5 причин, почему женщины боятся выходить замуж

Практически каждая девушка наверняка знает, каким будет ее свадебное платье, ведь об этом событии она мечтала с самого детства. Правда, все же не все представительницы прекрасного пола думают о замужестве. Некоторым идея создания семьи чужда, а в других кроются сомнения и страхи на этот счет. "Рамблер" расскажет о самых распространенных причинах, почему женщины боятся выходить замуж.

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Отношения не будут прежними

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Считается, что именно быт разрушает даже самые крепкие отношения. Действительно, такие случаи бывают, если до свадьбы пара не жила вместе, и не успела пройти подобную проверку на прочность. Все это можно легко избежать, если еще на берегу распределить все обязанности, которые существуют между мужчиной и женщиной. И, конечно, чтобы не погрязнуть в быту, нельзя забывать и про романтику: делайте друг другу сюрпризы и ходите на свидания, как в первые дни отношений.

Не получится построить карьеру

В современном обществе многие девушки стремятся построить успешную карьеру, чтобы в будущем ни от кого не зависеть. А свадьба и рождение ребенка, по мнению ряда женщин, могут разрушить их амбициозные планы. Однако это не так, ведь в союз вступают двое, а это значит, что у вас будет отличный и верный помощник — муж. Возможно, на некоторое время мысли о работе действительно придется отложить на второй план, но забывать о них совершенно не нужно.

Печальный опыт

Далеко не все серьезные отношения заканчиваются "и жили они долго и счастливо". Некоторые союзы приводят к получению достаточно травмирующего опыта. И зачастую после этого девушки считают, что все их последующие отношения будут обречены на провал. Кроме этого, у некоторых есть страх вновь испытать боль от разрыва. Каким бы печальным не был опыт, его необходимо пережить и принять. И, когда этот страх уйдет, обязательно встретится человек, который сделает вас счастливее.

Развод

С каждым годом статистика разводов только растет. От разрыва отношения никто не застрахован, однако это вовсе не означает, что нужно опускать руки. Возможно, именно вы станете тем исключением, который проживет со своим партнером в счастье до самой старости.

Сомнения в выборе партнера