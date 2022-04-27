3 фразы, которые нельзя говорить мужчине

Быть женщиной – значит многое уметь: согласны?
Да и во всём остальном эпитет «хорошая» намертво прилип к статусу «достойная женщина». В то время как «хорошая» не равно «счастливая».
Замечали?
Особенно это заметно в отношениях с партнёром: известно стремление большинства российских женщин угождать – родителям, друзьям, мужу.
Моё искреннее убеждение – женщина точно имеет право быть счастливой, и для этого совсем необязательно угождать.
Скорее наоборот – важно знать себе цену, чувствовать своё достоинство, уверенность, и, уже опираясь на это, учиться грамотно и эффективно коммуницировать, особенно со своим ближайшим окружением.
Смотрите, женская психика – она в большей степени про эмоции. А значит, наговорить сгоряча лишнего, а потом долго об этом жалеть, женщине очень легко.
Поэтому важно научиться контролировать свои эмоции так, чтобы не зажимать их и не выдавливать из себя неискреннюю, а уметь их откладывать.
К примеру, муж сильно задержался, и всё время до прихода домой не отвечал на ваши звонки – повод обидеться, разозлиться, верно?
Но, вы точно не знаете, в чём там дело, поэтому разумнее дождаться прихода мужа, чтобы точно выяснить, что произошло – почему он не брал телефон и долго отсутствовал.
Значит, те эмоции, которыми вы уже отреагировали на ситуацию, нужно «отложить» до момента, подходящего для их экологичного отыгрывания (например, уединиться и поколотить подушку – отличный способ для «утилизации» вообще любых негативных эмоций).
Отложив свой гнев, вы сможете спокойно выслушать объяснения мужа: скорее всего, его объяснения не оставят вам серьёзного повода для скандала.
А теперь, давайте посмотрим, какими словами женщина может серьёзно ранить, обидеть и навсегда «отворотить» от себя мужа.
Когда на предложение мужа помочь вы говорите эту фразу, у мужа в восприятии она генерализуется так, что он совершенно естественно для себя начинает думать, что вы в принципе со всем сама справляетесь. Что вы сильная, и ок.
Рациональный мужской мозг начинает думать: «Хорошо, пойду позанимаюсь своими делами».
Отсюда потом рождается самая распространённая женская жалоба на то, что муж совсем не помогает, что ему даже в голову не приходит, что вам тяжело тащить пакеты из магнита весом 15 кг, или лепить пельмени после десятичасового рабочего дня.
Как это можно изменить: «включайте» слабую, беспомощную женщину там, где требуется применение мужской силы.
Позвольте себе хрупкость и лёгкость: мужчина буквально «считает» такое ваше состояние, и в нём проснётся инстинкт защитника и добытчика.
А ещё – говорите: словами просите о конкретной помощи, без упрёка, без претензии, а с полным доверием к силам и возможностям вашего супруга.
Эта фраза – убийца отношений.
У мужчины невольно опустятся руки, он перестанет верить в себя рядом с вами.
Здесь рождается очень реальный риск: если ваш муж услышит похвалу и восхищение в свой адрес от другой женщины, это станет для него мощным триггером, крючком, на который клюнет его задетое вами самолюбие.
Как это можно изменить: мужчине архиважно, как он себя чувствует рядом с вами. Дайте ему почувствовать себя Мужчиной, сильным и способным на достойные поступки, на самореализацию. Дайте ему проявлять себя так, как это заложена природой.
Уважение – это ключ к сердцу мужчины.
Ничего, кроме обиды, сарказма и злого взгляда в вашу сторону вы не получите.
Стимулировать мужчину на большие заработки лучше экологично, слегка подразнивая, но не тыкая лицом в маленькие цифры. Здесь опять таким уничижительным вопросом вы задеваете мужское самолюбие и вызываете чувство, что вы противник, а не друг и партнёр.
Как это можно изменить: станьте позитивным мотиватором, если хотите подтолкнуть мужчину больше зарабатывать.
Например, покажите красивое фото Санкт-Петербурга, как выглядит отель, где бы вы хотели остановиться, а затем невзначай обратите внимание на цену и спросите: «А мы можем себе такое позволить?» Если даже он скажет «нет», грустно вздохните, но не мусольте дальше эту тему.
Так можно периодически наводить мужа на мысль о том, что хорошо бы выбирать более качественные продукты, рестораны, одежду – на уровне восприятия это выглядит как экологичная манипуляция, которая мягко мотивирует и всегда срабатывает – только нужно время.
Если женщина относится к мужу с презрением, раздражением, накопила на него кипу претензий и обид, то, конечно, ей сложно сдержаться и не уколоть мужа едким комментарием.
К эмоциональной и физической отчуждённости. Чтобы этого избежать, научитесь прорабатывать негативные эмоции и спокойными необидными словами объяснять и говорить, что вам не нравится, что не устраивает и, главное, заранее определитесь для себя – как вы хотите, чтобы было.
Мужской мозг, напомню, намного более рационален – ему важна конкретика: поэтому, говорите, как не нравится, и сразу предлагайте свой вариант, как нравится, как бы вы хотели.
Действуйте по принципу замещения: неприятное на приятное, раздражающее на комфортное. И тогда муж вас услышит и пойдёт навстречу, а там уже и до компромисса, который вас обоих устроит, недалеко.