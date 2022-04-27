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1 час назад

Нет, не похудеешь: 3 самых живучих мифа о сексе

WomanHit.ru

Казалось бы, все, что хотелось бы узнать о сексе, можно легко узнать у своего гинеколога или же не полениться и поискать информацию в проверенных источниках в Сети. И тем не менее вокруг этого интимного процесса до сих пор существует огромное количество мифов. Мы собрали несколько самых популярных заблуждений, которые до сих пор живут в нашем сознании и избавиться от них невероятно трудно.

Нет, не похудеешь: 3 самых живучих мифа о сексе
Фото: PexelsPexels

Все любовники женщины оставят «след» на ее будущих детях

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Невероятно популярная теория, которая, кстати, была много раз опровергнута настоящими учеными. Если верить приверженцам данного мнения, то часть генетического материала от каждого партнера обязательно отразится на детях от последнего постоянного мужчины. Особенно распространенной эта теория была 40 лет назад, однако даже сегодня существует большой процент людей, для которых телегония — неоспоримая концепция. Мы же в свою очередь предлагаем не полениться и найти реальные исследования по этой теме. Очень занимательно!

Секс помогает быстро сбросить вес

Если бы это действительно было так, вы бы не увидели ни одного человека в спортзале. К сожалению, даже такое приятное и активное времяпрепровождение не поможет сжечь достаточное количество калорий, чтобы за короткий срок получить фигуру мечты. Дело в том, что для похудения необходимо как минимум дать нагрузку на все группы мышц, чего в сексе добиться непросто, кроме того, необходимо скорректировать рацион и не забывать про домашний уход и массажи. Конечно, в этот комплекс можно добавить активный секс, и даже в этом случае он станет просто хорошим дополнением к основной нагрузке.

Женщина всегда может достигнуть оргазма, если половой акт будет длительным

Каждый из нас индивидуален — для кого-то пятиминутной близости хватает для полного удовлетворения, другим же необходимо как минимум полчаса. Дело совсем не в том, чтобы протянуть как можно больше времени в постели, важно хорошо знать потребности друг друга и уметь подстраиваться под партнера. Только в этом случае можно достигнуть желанной разрядки, также не стоит забывать, что женщине требуется куда больше времени на эмоциональную подготовку к сексу, поэтому одной техникой вызвать ее восторг точно не получится.

Любовь,
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