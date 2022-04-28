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2 часа назад

Доказана польза просмотра порно для отношений в паре

Lenta.ruиещё 1

Психолог Дэвид Лэй развеял миф о том, что фильмы для взрослых негативно сказываются на сексуальной жизни людей, снижая желание. В статье, опубликованной в издании Psychology Today, эксперт рассказал о пользе просмотра порно для налаживания интимных отношений в паре.

Доказана польза просмотра порно для отношений в паре
Фото: PexelsPexels

В исследовании, проведенном Лэем, говорится, что ранее в профессиональной среде бытовало мнение, что во время просмотра фильмов для взрослых человек получал гипервозбуждение, но терял его при интимной близости с реальным партнером.

Однако половина участников опроса, рассказывавшая о проблемах в личной сфере, призналась, что не увлекается фильмами подобного жанра. Всегда считалось, отмечает психолог, что подавляющее большинство взрослого населения смотрит порно. Лэй уверен, что теперь связь фильмов для взрослых с неудовлетворенностью интимной жизнью доказательно разрушена.

«Люди, которые смотрели порно регулярно, рассказывали о более сильном сексуальном возбуждении с партнером», — также добавил Дэвид Лэй.

Ранее стало известно, как россияне относятся к изменам и сексу до брака. 67 процентов участников опроса назвали секс до свадьбы допустимым, а 86 процентов россиян считают недопустимым иметь любовника или любовницу, находясь в браке.

Любовь,
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