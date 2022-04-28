Психолог перечислила правила счастливых отношений

Открытое общение с партнером – одно из главных правил счастливых отношений, рассказала «Мосленте» магистр клинической психологии, гештальт-терапевт, семейный психолог Татьяна Метелева.

Фото: pressfoto.ru pressfoto.ru

«Близкие должны иметь возможность говорить о своих чувствах и сопереживать друг другу», – сообщила специалист.

По словам психолога, нередко в парах у партнеров отличаются ценности, предпочтения и убеждения. Это является абсолютной нормой. При этом нужно стремиться к преодолению разногласий экологичным способом. Метелева добавила, что пары, избегающие конфликтов, рискуют столкнуться с нарастанием напряженности и неудовлетворенными потребностями.

Эксперт посоветовала партнерам доверять друг другу и стараться не ревновать, поскольку запреты, подозрения и скандалы могут привести к чувству изоляции, а также к депрессии или тревоги.