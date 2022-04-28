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1 час назад

Психолог назвала главные правила счастливых отношений

Мир24иещё 1

Открытое общение с партнером – одно из главных правил счастливых отношений, рассказала «Мосленте» магистр клинической психологии, гештальт-терапевт, семейный психолог Татьяна Метелева.

Психолог перечислила правила счастливых отношений
Фото: pressfoto.rupressfoto.ru

«Близкие должны иметь возможность говорить о своих чувствах и сопереживать друг другу», – сообщила специалист.

По словам психолога, нередко в парах у партнеров отличаются ценности, предпочтения и убеждения. Это является абсолютной нормой. При этом нужно стремиться к преодолению разногласий экологичным способом. Метелева добавила, что пары, избегающие конфликтов, рискуют столкнуться с нарастанием напряженности и неудовлетворенными потребностями.

Эксперт посоветовала партнерам доверять друг другу и стараться не ревновать, поскольку запреты, подозрения и скандалы могут привести к чувству изоляции, а также к депрессии или тревоги.

Ранее семейный психолог Наталья Наумова сообщила, что для крепкого брака важно выстроить доверительные отношения, при которых люди могут рассказывать друг другу о своих переживаниях и чувствах.

Любовь,Наталья Наумова,
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