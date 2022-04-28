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2 часа назад

Психолог назвала шесть стадий тоски по бывшему партнеру

Lenta.ru

Профессор психологии Сьюзан Краусс Уитборн назвала шесть стадий тоски по бывшему партнеру. Она уверена, что тревога и ностальгия мешают оперативно восстановиться после расставания, передает ее слова онлайн-издание Psychology Today.

Психолог назвала шесть стадий тоски по бывшему партнеру
Фото: PixabayPixabay

Так, первым этапом психолог называет тревогу. Именно тревога привязанности определяет необходимость человека ощущать, насколько сильно заботился о нем партнер и переживать по поводу того, что этого больше не будет. Это самая частая и распространенная реакция на расставание.

После тревоги, по мнению психолога, наступает стадия размышления. Другими словами, человек снова и снова прокручивает в голове определенные варианты развития событий и анализирует последствия расставания.

Расстройство — третий этап страданий в связи с потерей партнера. За ней, по мнению психолога, наступает оценка степени желаемой привязанности к бывшему. Человек в это время решает, будет ли он искать общения с бывшим, когда захочется близости, утешения, ощущения безопасности или оценки своих поступков.

Пятая и шестая стадии — автономный подход и страстное желание воссоединиться. Здесь имеется в виду, насколько быстро захочет человек вернуться к бывшему партнеру и как часто он будет ловить себя на желании все исправить или мыслях, что все могло бы быть иначе.

Чтобы быстрее принять процесс расставания, психолог рекомендует направить свою потребность в привязанности на что-то другое. Например, если человек застрял на стадии размышлений, то ему необходимо с кем-то обсудить, действительно ли он хочет вернуть бывшего партнера или это всего лишь навязчивые мысли.

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Любовь,ВЦИОМ,
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