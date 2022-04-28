Как забыть бывшего, если еще любишь его

Керри Брэдшоу предлагала советовала после расставания уничтожить все фото, где «он красивый, а ты счастливая», а еще избегать улиц, где можно встретить бывшего возлюбленного, ресторанов, где вы бывали вместе. Но эти способы вряд ли помогут забыть мужчину, с которым вы провели счастливые месяцы или даже годы.

Фото: PEXELS PEXELS

Расставание делит жизнь на «до» и «после» и требуется много времени, чтобы вернуться к счастливой себе. Кому-то достаточно пары недель, другие могут увязнуть в страданиях по бывшему на годы. В этот период кажется, что разорвать связь с экс-избранником невозможно, но психологи считают, что если не забыть, то отпустить возлюбленного можно значительно быстрее.

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Выплесните эмоции

Любую боль необходимо прожить до конца, чтобы обида не разъедала изнутри и не вылилась в физические болезни. Позвольте себе выплеск эмоций: плачьте, бейте посуду, разрежьте его футболку или покричите с балкона. Одного раза недостаточно, повторяйте это, когда чувствуете необходимость.

Кроме того, можно прибегнуть к психотерапевтическим техникам. Например, попробуйте упражнение «Два стула». Сядьте напротив пустого кресла, если хотите поставьте на него фото бывшего мужчины, выдохните и представьте, что у вас есть шанс высказать все. Ругайтесь, плачьте, обвиняйте его. А когда почувствуете, что успокоились, пересядьте на другой стул и поблагодарите экс-избранника.

Замещайте новым

Нет, речь идет не о новых отношениях, но об опыте, который вы еще не испытывали. Он создаст нейронные связи, наполнит эмоциями и поможет быстрее вытеснить из головы того, кто уже не рядом.

Давно мечтали начать бегать? Начните! Может быть, вы приготовите сложное блюдо для посиделок друзей или сходите на долгий массаж. Чем больше опыта вы получаете, тем тоньше становится ниточка, связывающая вас с экс-мужчиной.

Поднимите голову

Наше тело чутко реагирует на все эмоции и переживания: когда больно, обидно, плохо, нам хочется стать менее заметными, сжаться. Меняется походка, мы стремимся опустить голову. Прервите этот процесс: поднимите голову и посмотрите на небо, расправьте плечи. В такой позе очень сложно грустить, а если печаль неожиданно накатывает, примите «позу Супермена»: поставьте ноги на ширину плеч, руки на пояс, вздерните нос. Вам будет смешно, а когда смешно — сложно горевать.

Замечайте сигналы своего тела, ведь оно помнит все, именно в нем рождается боль, страх, отчаяние. Успокаивайте тело, отмокая в теплой ванне, делайте самомассаж, растягивайтесь и гуляйте, тогда оно поможет вам отпустить боль.

Не бегите от сепарации

Рано или поздно мозг привыкнет к отсутствию близкого человека, вы начнете радоваться новой жизни и не бояться вспоминать прошлое. При этом многие именно в этот момент неожиданно делают шаг назад, страх шепчет, что в горе было безопаснее, ведь оно знакомо, понятно, а будущее все еще туманно.