В природе моей: действительно ли мужчина полигамен

Самая популярная «отмазка» мужчин, не умеющих сдерживать сексуальное желание по отношению к другой женщине при условии, что он находится в отношениях — мужчина по природе своей полигамен. Так ли это на самом деле? Мы решили разобраться в вопросе вместе с сексологом.

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Жизненная необходимость

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Когда люди все еще жили большими группами, полигамия процветала. Все дело было в том, что для сохранения вида необходимо широкое распространение генов, в одной паре добиться этого невозможно. Многое, если не все, изменилось с распространением религии, когда отношения между людьми подверглись жесткому разграничению, брак в основных религиях стал священным и блуд жестко карался на всех уровнях. При этом избавиться от полигамии, доставшейся «в наследство» от предков, многим мужчинам трудно даже сегодня.

А что происходит внутри самого мужчины?

С точки зрения биологии, человек полигамен. Но мужчинам на этом моменте рано радоваться — даже в животном мире, если самец полигамен, то полигамна и самка, а это значит, человек любого пола склонен к постоянному поиску нового партнера. Конечно, большинство из нас не живут одним инстинктом и умеют расставлять приоритеты, однако важно запомнить, что оправдать измену и «мимолетную слабость» своей полигамностью мужчина не может — полигамна и его постоянная партнерша, однако неумением сдерживаться отличился именно мужчина. Другое дело, что женщины чуть менее заинтересованы в непрерывном поиске секса, только поэтому процент женских измен меньше.

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