Сексолог объяснила неверность мужчин под воздействием алкоголя

«Я сейчас нахожусь в стране, где не принято употреблять алкоголь. Какой же это кайф! Мужчины совершенно другие», — высказалась под постом одна из подписчиц. Некоторые фолловеры отнеслись к полученной информации с юмором: «Трезвый мужчина + пьяная женщина = привязанность и теплые отношения», «Вывод: избегайте трезвых мужчин! Не дай бог, привяжутся. Если начинает привязываться и напрягать — срочно налейте ему выпить».