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1 час назад

Сексолог объяснила неверность мужчин под воздействием алкоголя

Мослента

Врач-невролог, психотерапевт, сексолог, автор книг и статей, телевизионный эксперт Наталья Терещенко объяснила неверность мужчин под воздействием алкоголя. Данную тему специалист подняла на личной странице в запрещенной социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Сексолог объяснила неверность мужчин под воздействием алкоголя
Фото: МослентаМослента

Как сообщила сексолог, у мужчин помимо окситоцина за верность отвечает гормон вазопрессин. При употреблении спиртных напитков его выработка снижается.

«Алкоголь может способствовать измене не только потому, что растормаживает вообще, но и потому, что вазопрессин становится не способен оберегать привязанность», — объяснила Терещенко.

По ее словам, если вы хотите сформировать теплые отношения с новым бойфрендом или укрепить имеющиеся, лучше делать это на трезвую голову.

Она также отметила, что подобного воздействия алкоголя на женщин не обнаружено, поскольку у них на привязанность влияет только окситоцин.

Пост вызвал большой интерес у читательниц блога.

«Я сейчас нахожусь в стране, где не принято употреблять алкоголь. Какой же это кайф! Мужчины совершенно другие», — высказалась под постом одна из подписчиц. Некоторые фолловеры отнеслись к полученной информации с юмором: «Трезвый мужчина + пьяная женщина = привязанность и теплые отношения», «Вывод: избегайте трезвых мужчин! Не дай бог, привяжутся. Если начинает привязываться и напрягать — срочно налейте ему выпить».

Любовь,Наталья Терещенко,
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