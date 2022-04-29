Как убегать от мужчины, чтобы он завоевывал снова и снова

Равноправие — это прекрасно, мы живем в эпоху, когда неважно, кто завязал разговор и начал общение, кто сделал в отношениях первый шаг. Установки, которые годами навязывались девушкам, сейчас кажутся забавными или даже глупыми. Но иногда все же стоит сыграть по давно написанным правилам.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Да, мужчины в большинстве своем — охотники, им важен азарт погони, адреналин, риск и гордость за успех. В отношениях с понравившейся женщиной особенно, поэтому, если и молодой человек вам очень симпатичен, ему можно позволить «догонять» и завоевывать вас. Это всего лишь игра, но она способна разжечь настоящее пламя страсти и сделать период ухаживаний гораздо интереснее.

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Как «убегать», чтобы догонять было все интереснее

В моменты влюбленности мы так хотим открыться новому избраннику, рассказать о себе все, а затем болтать с ним часами и лететь на свидания, отменяя все дела. Но что если наступить на горло собственной песни и увидеть сногсшибательный результат?

Сделать это нелегко, но в процессе вы начнете получать удовольствие. Впрочем, и мужчина будет радоваться забытому чувству охоты.

Для того чтобы начать «догонялки», важно договориться с самой собой и принять, что вы — ценность. В этом нет ничего общего с гордыней и глупым пафосом. Просто осознание того, что вы — интересный человек, с которым хорошо, уютно, весело, поможет не бояться, что симпатичный мужчина переключится на другой объект, если вы станете недоступной.

Разобравшись с этим, вам куда легче будет не зацикливаться на нем и зарождающихся отношениях, а продолжать заниматься своими делами.

Главный секрет в балансе

Как профессиональному канатоходцу, в этой игре для двоих придется балансировать между заинтересованностью и недоступностью. И речь, конечно, совсем не о том, на каком свидании случится первая близость!

Важно показать мужчине, что он симпатичен вам, но не станет центром вашей вселенной, да и вы не претендуете на то, чтобы занять все его мысли и время.

Отвечая на звонок, искренне скажите, что рады слышать его, но у вас есть пара минут, а потом нужно будет вернуться к делам. Общаясь на откровенные темы, неожиданно остановите избранника. Он будет думать о прекрасной женщине-загадке, в меру холодной и такой манкой.

Отличный ход — иногда отказывать мужчине в свидании, особенно если назначает он его неожиданно. Да, пойти ужасно хочется, но успокойте себя мыслью о том, что следующая встреча будет более страстной и желанной. Чтобы не обидеть избранника, перед отказом признайтесь, что вам очень хотелось бы провести с ним время. А затем добавьте предательское «но».

Кстати, так мужчина научится ценить ваш график и заботиться о том, чтобы запланировать встречу заранее.

Опасные игры

Если такими ходами вы владеете в совершенстве, то можно попробовать более жестокие и рискованные методы. Они или заставят мужчину влюбиться без памяти и окончательно потерять голову, или отправят его за объектом, добиться которого проще.

Игнорируйте!

Лучше всего этот метод работает на контрасте. Например, после первого страстного поцелуя, когда чувства обострены до предела. Пропадите. Выключите телефон и не отвечайте на его сообщения в социальных сетях. Да, молодой человек будет злиться, попытается игнорировать в ответ, но постоянно будет думать о вас.