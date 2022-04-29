Опрос: что самое важное в семье для россиян

Большинство россиян (60%) считают, что при планировании семьи первым делом надо обратить внимание на взаимопонимание, всё остальное — второстепенно. При этом главным советом при планировании совместного будущего, по мнению каждого второго, является умение внимательно слушать и уважать интересы друг друга. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели СберСтрахование жизни и медиахолдинг Rambler&Co.

Фото: Кадр из фильма "Мистер и Миссис Смитт" Кадр из фильма "Мистер и Миссис Смитт"

Как показал опрос, взаимопонимание в семье является основой для счастливого будущего молодой семьи — за это проголосовало более половины респондентов (60%). Финансовый достаток, по мнению россиян, тоже немаловажен, однако второстепенен (24% голосов). 13% опрошенных считают существенным в процессе планирования совместного будущего учесть здоровье, а 3% — крепкие отношения с родственниками.

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Главный совет, который россияне дали бы молодой семье, — внимательно слушать и уважать интересы друг друга (54% опрошенных). Также перед браком важно обсудить с партнёром семейные приоритеты — так считают 26% участников опроса. Для 11% необходимо сначала обсудить семейный бюджет, а 9% — поступать так, как велит сердце.

Почти каждая семья в той или иной степени нуждается в поддержке. В основном это касается улучшения жилищных условий, считает 46% россиян. На втором месте — деньги — их выбрало 27% респондентов. На третьем месте — помощь от родных (17%). За поддержку от друзей проголосовало ещё 6%, а 4% были бы признательны за одежду и продукты питания.

При этом при рождении ребёнка лучшим подарком считаются деньги — за них проголосовало 62% участника опроса. Ещё 13% предпочитают дарить новорождённому коляску или кроватку, 7% выбрали детское питание и памперсы, 5% — одежду и игрушки. Каждый десятый в качестве альтернативы деньгам видит подарочные сертификаты, 3% — хотели бы устроить фотосессию.