Раскрыты правила поведения для успешного свидания

Психолог и кандидат наук Рокси Зарраби рассказала, как побороть волнение на свиданиях. В статье для Psychology Today она раскрыла правила поведения, которые помогут не волноваться и провести встречу успешно.

По мнению Зарраби, волнение на свиданиях — это достаточно распространенное явление, с которым сталкиваются даже уверенные в себе люди.

«Независимо от того, сколько раз вы были на свиданиях, нет ничего необычного в том, что вы нервничаете на первом свидании или переживаете из-за встречи с кем-то новым», — пояснила она.

Неважно, перерастет ли встреча в историю со счастливым концом или станет мимолетным воспоминанием, Зарраби отмечает, что иметь «план игры» всегда лучше, чем не иметь. «Вы можете не контролировать свидание или реакцию человека на вас, но у вас есть контроль над построением вашей уверенности», — отметила психолог.

Она советует придумать особый «предсвидабельный» ритуал, чтобы успокоиться и настроиться на лучшее. Если вариантов, чем занять себя нет, то она рекомендует сделать медитацию или «заземлиться» при помощи упражнений на осознанность. Например, попробовать отыскать пять предметов разных цветов, пять запахов, пять различных текстур и столько же звуков по пути на встречу.

Не менее полезным будет вспомнить о прошлых победах и ситуациях, в которых человек чувствовал себя максимально уверенно. Еще психолог советует составить список сильных сторон личности, по которым кто-либо должен быть рад знакомству с ней. Стоит перечитывать его перед свиданием для самоподдержки.