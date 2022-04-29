4 признака эмоционального насилия со стороны мужчины

Каждому из нас хочется построить крепкие отношения с человеком, к которому мы испытываем привязанность и нежные чувства. Однако всегда ли избранник готов ответить нам взаимностью? Очень часто бывает и так, что партнер оказывается настоящим тираном, хотя может долго не проявлять свою настоящую сущность. Как же распознать абьюзера на ранних этапах, пока он не успел свить вокруг вас паутину? Мы собрали основные моменты, которые никогда не стоит игнорировать в отношениях.

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Партнер наказывает вас своим отсутствием

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Популярная тактика почти каждого абьюзера. Как правило, эмоциональный абьюз строится на зависимости жертвы от обидчика. Человек, который обожает своего партнера-манипулятора, просто не замечает своей привязанности, принимая ее за любовь. Абьюзер прекрасно знает, насколько больным для жертвы будет разрыв, а потому берет метод отдаления на вооружение — он может днями не общаться с вами, относиться как к незнакомцу после каждой ссоры, причем чаще всего абьюзер сам и разжигает скандалы, подсаживая вас на эмоциональные качели. Если вы начинаете замечать нечто подобное в своих отношениях, будьте максимально аккуратны и внимательно следите, как будут развиваться отношения в будущем. Не дайте затянуть себя в токсичное болото.

Вас газлайтят

Еще один прием, типичный для эмоционального абьюза. Партнер может вызывать у вас негативные эмоции, делать то, что вам категорически не нравится, при этом через некоторое время, когда вы вернетесь к разговору, человек может просто заявить, что ничего такого он не говорил, и вообще вам все показалось. Подобная манипуляция заставляет человека начать сомневаться в себе, что очень на руку абьюзеру, ведь чем более уязвимой будет его жертва, тем проще ее подчинить.

Ваши желания игнорируются

Любые отношения строятся на взаимном уважении, если этот момент в паре упущен, начинается перекос в одну сторону, как правило, в сторону абьюзера. Вторая половина при этом начинает чувствовать себя максимально некомфортно, однако возразить токсичной половинке просто не может. Помните, что ваши эмоции и желания важны точно так же, как и желания вашего партнера. Другие варианты разрушительны для вашей психики.

Партнер вас обесценивает