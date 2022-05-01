Как найти и привлечь достойного мужчину: 6 шагов

Подруги уже давно вышли замуж, а вас по ночам греет только кот? В такие моменты ненароком возникают негативные мысли. Мы начинаем сомневаться в себе, сильной половине человечества, да и в самой любви. Ведь каждому хочется тепла, заботы, ласки, страсти, взаимных чувств, но не всем удается встретить вторую половинку. Не отчаивайтесь! Сегодня Passion.ru расскажет вам о том, как привлечь в жизнь достойного мужчину.

Все женщины мечтают о принце на белом коне. Но, как известно, идеальных людей не бывает и всем свойственны недостатки, ошибки. Лучше не сидите в ожидании несуществующего образа, а определитесь, что цените в мужчинах: положение в обществе (высокая должность), материальные блага (квартира, машина, размер счета в банке) или определенные черты характера (верность, надежность, амбициозность и прочее). Одним нравятся романтичные натуры, другим — «каменные стены», для третьих наиболее важен уровень интеллекта. Но какие общие признаки выдают достойного кавалера?

Видео дня

Характерные черты настоящего мужчины

Держит слово. Навешать лапшу на уши легко, а вот выполнить обещанное под силу не каждому. Знает, чего хочет.У него правильно расставлены приоритеты, есть цели в жизни и даже разработаны стратегии по их достижению.

Готов действовать. В этом случае так называемые диванные критики покинули чат. Ведь настоящие мужчины привыкли не разглагольствовать, а сразу составлять план и реализовывать его.

Не боится ответственности. В серьезных отношениях и браке партнерам приходится думать не только о себе. Супруг обычно берет на себя обязанность обеспечения комфортной жизни семьи.

Умеет поддержать. Женщинам необходимо чувствовать, что рядом есть надежный человек, который всегда поможет, успокоит.

Ему можно доверять. Партнеры всегда должны быть заодно. Не зря же влюбленных называют двумя половинками.

Уверен в себе. Он морально силен и не сдается при малейших трудностях.

Дает женщине почувствовать себя в безопасности. За такими мужчинами как за каменной стеной.

Уделяет вам время. При современном темпе жизни у каждого человека дни буквально расписаны по часам. Даже когда возлюбленный рядом физически, складывается ощущение будто он отстранен и находится где-то не здесь. С достойным кандидатом такая история маловероятна, поскольку он ценит чувства партнерши.

Учитывает ваше мнение. Обычно мужчина становится главным в семье. Но правильно поступают лишь те, кто при этом учитывают потребности и желания своей спутницы.

Способы привлечь желаемого мужчину

Чтобы встретить достойную пару, нужно самой соответствовать поставленной планке. К тому же, согласно закону притяжения, подобное притягивает подобное. Суть заключается в том, что мы привлекаем в жизнь людей и события, соответствующие нашему состоянию. Значит сперва поработайте над собой. Но что же делать?

Преобразитесь внешне

Нет необходимости ежедневно посещать салоны красоты, достаточно следить за собой. Волосы должны быть чистыми, без отросших корней и небрежных пучков-гулек, а руки и ногти — ухоженными. На лице не приветствуется тонна косметики. Куда выигрышнее смотрится легкий макияж с акцентами либо на глаза, либо на губы. При чем притягивать внимание мужчин можно не только в мини-юбке и на каблуках, но и в спортивном костюме. Главное, чтобы выглядели опрятно и не прятались за мешковатой одеждой.

Развивайтесь

Важны не только внешние преображения, но и внутренние. Находите увлечения, стремитесь к новым знаниям, ежедневно совершенствуйтесь и тогда привлечете человека по интересам и способностям.

Полюбите себя и жизнь

Хороших мужчин привлекают самоуверенные женщины. Поэтому важно разобраться в себе, принять и полюбить. Только когда вы почувствуете собственную ценность, окружающие начнут относиться к вас соответственно. Говоря об отношении к жизни, рекомендую вспомнить о действии бумеранга. Если вы транслируете в мир негатив, он к вам и возвращается.

Станьте интересны себе

Прежде чем поддаваться амурным делам, подружитесь с тараканами в голове. Одиночество — шанс познакомиться поближе с человеком, которого вы регулярно видите в отражении зеркала. Когда человеку не интересно самому с собой, почему к общению с ним должны стремиться окружающие. Помните, становясь самодостаточной и счастливой, женщина притягивает таких же людей в свою жизнь.

Будьте открытыми и легкими в общении

Данные качества позволяют расположить к себе большее количество людей, настроить с ними контакт и расширить круг знакомств. Не исключено, что среди новых приятелей окажется и ваш суженный.

Проявляйте инициативу