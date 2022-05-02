Порно делает из мужчин плохих любовников

Просмотр порнографии делает из мужчин плохих любовников, но женщинам помогает раскрепоститься и улучшить свою половую жизнь, выяснили психологи из Лозаннского и Женевского университетов. Об этом они рассказали в статье в журнале Psychological Medicine.
Исследователи провели трехэтапное исследование жителей разных стран, ежегодно собирая сведения о том, как часто респонденты смотрят порно, как оценивают свои познания в сексе и насколько довольны оказываются своей половой жизнью. В начале исследования на вопросы ответили 101,5 тыс. молодых мужчин и женщин, в том числе более 8,6 тыс. гетеросексуальных пар, все три этапа завершили почти 22 тыс.
"Мы обнаружили, что чем чаще мужчины смотрят порно, тем больше они сомневаются в своих сексуальных возможностях, тем больше у них проблем в постели, и тем чаще их партнерши сообщают о своей сексуальной неудовлетворенности. Для женщин мы обнаружили обратную тенденцию: чем больше женщины смотрят порно, тем выше их чувство компетентности в сексе, тем меньше у них сексуальных проблем, и тем более сексуальными их считает партнер",
— рассказали ученые.
Хотя порноиндустрия нацелена на мужчин, сами мужчины в итоге проигрывают от просмотра, отметили авторы работы.
Более ранние исследования показали, что просмотр порно приводит к недовольству мужчин своим половым членом и в целом сомнениям в собственной сексуальности, а попытки повторить увиденное далеко не всегда находят понимание у партнерши. Для женщин же, по-видимому, порно выступает скорее источником вдохновения, подталкивая их к большей раскрепощенности и экспериментам в постели.