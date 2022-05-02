Порно делает из мужчин плохих любовников

"Мы обнаружили, что чем чаще мужчины смотрят порно, тем больше они сомневаются в своих сексуальных возможностях, тем больше у них проблем в постели, и тем чаще их партнерши сообщают о своей сексуальной неудовлетворенности. Для женщин мы обнаружили обратную тенденцию: чем больше женщины смотрят порно, тем выше их чувство компетентности в сексе, тем меньше у них сексуальных проблем, и тем более сексуальными их считает партнер",