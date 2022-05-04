Парень узнал неожиданную правду о невесте и отменил свадьбу

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее жених узнал правду о ней и решил отменить свадьбу. Девушка рассказала, что скрыла от возлюбленного тот факт, что она бесплодна, из-за чего разрушила свои отношения.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор поста рассказала, что узнала о своем бесплодии в возрасте 14 лет.

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«Это было трудное время для меня и моих родителей, и мне потребовались годы, чтобы смириться со всем этим, так как я всегда мечтала о большой семье»,

— поделилась она.

«Меня всегда беспокоило то, что многие мои расставания были вызваны тем, что люди обеспокоены моим бесплодием и не видят во мне жизнеспособный вариант брака»,

— отметила героиня истории.

По ее словам, факт ее бесплодия разрушил ее долгосрочные отношения с бывшим парнем.

Рассказчица поделилась, что спустя время после последнего расставания встретила нового парня.

«В прошлом я была очень открыта в отношении своего бесплодия. Однако из-за травмы моего последнего расставания я была слишком напугана, чтобы раскрыть это на этот раз»,

— призналась она.

«Однажды вечером на вечеринке лучший друг моего партнера признался мне, что мой парень не хочет иметь детей»,

—рассказала девушка.

Тогда она решила в скором времени признаться возлюбленному в своем бесплодии.

«Позже на той же вечеринке парень сделал мне предложение. Я согласилась»,

— поделилась автор истории.

По словам девушки, она рассказала о помолвке своим родителям, после чего они позвали ее с женихом отпраздновать событие. «В какой-то момент моя мать поворачивается к моему жениху и говорит о том, как она рада, что я нашла кого-то, кто не против не иметь детей», — рассказала автор. Тогда жених начал кричать на девушку и винить ее в том, что она не говорила ему о том, что не может иметь детей.

«На следующий день я пыталась объяснить партнеру, что пережила до встречи с ним. Я убеждала его в том, что мы могли бы усыновить ребенка, но он не хотел меня слушать»,

— поделилась героиня истории.

В итоге парень решил отменить свадьбу и обвинил девушку в том, что она «обманывала его в течение последних двух лет отношений».

«Мы никогда не обсуждали детей, поэтому я никогда не врала ему, но мне так жаль, что я так и не решилась сказать ему правду»,

— призналась автор.