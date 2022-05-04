Почему общество оправдывает насильников и осуждает жертв

В интернете мы постоянно видим материалы про изнасилования, которые вызывают бурю негативных эмоций. Статистика и вовсе показывает, что каждая третья женщина на улице подвергалась насильственному воздействию в большей или меньшей степени.

Фото: unsplash.com unsplash.com

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с психологом Марией Потудиной о том, как реагировать на новости об изнасилованиях. Также мы обсудили, что делать, если близкий человек рассказал о подобном опыте, и как помочь себе, если это произошло с вами.

Мария объяснила, какие процессы запускает психика в момент насилия, почему вера в справедливый мир — это когнитивное искажение и рассказала, как связан режим и количество изнасилований в обществе.

Таймкод:

2.30 — Что делать со злостью, которую я испытываю, когда читаю новости про изнасилования

4.30 — Почему изнасилование так трудно пережить

7.30 — Какие процессы запускает психика при насилии

9.30 — Что влияет на исцеление от травмы

13.20 — Почему трудно рассказать про изнасилование

15.20 — Почему люди поддерживают насильников и осуждают жертв

27.00 — Как реагировать на откровение об опыте изнасилования

37.30 — Почему вера в справедливый мир — это когнитивное искажение

42.30 — Что происходит с женами военных сейчас

44.40 — Правильно ли, осуждать людей, которые совершают преступления

48.00 — Что делать, если у близкого человека возникли суицидальные мысли

55.40 — Мужчины, которые совершают насилие, это какие-то особые люди

1.00.30 — Могут ли секс-вечеринки и иная свобода помочь избавиться от тяги к насилию

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий