Почему общество оправдывает насильников и осуждает жертв

В интернете мы постоянно видим материалы про изнасилования, которые вызывают бурю негативных эмоций. Статистика и вовсе показывает, что каждая третья женщина на улице подвергалась насильственному воздействию в большей или меньшей степени.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили с психологом Марией Потудиной о том, как реагировать на новости об изнасилованиях. Также мы обсудили, что делать, если близкий человек рассказал о подобном опыте, и как помочь себе, если это произошло с вами.
Мария объяснила, какие процессы запускает психика в момент насилия, почему вера в справедливый мир — это когнитивное искажение и рассказала, как связан режим и количество изнасилований в обществе.
Таймкод:
2.30 — Что делать со злостью, которую я испытываю, когда читаю новости про изнасилования
4.30 — Почему изнасилование так трудно пережить
7.30 — Какие процессы запускает психика при насилии
9.30 — Что влияет на исцеление от травмы
13.20 — Почему трудно рассказать про изнасилование
15.20 — Почему люди поддерживают насильников и осуждают жертв
27.00 — Как реагировать на откровение об опыте изнасилования
37.30 — Почему вера в справедливый мир — это когнитивное искажение
42.30 — Что происходит с женами военных сейчас
44.40 — Правильно ли, осуждать людей, которые совершают преступления
48.00 — Что делать, если у близкого человека возникли суицидальные мысли
55.40 — Мужчины, которые совершают насилие, это какие-то особые люди
1.00.30 — Могут ли секс-вечеринки и иная свобода помочь избавиться от тяги к насилию
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова