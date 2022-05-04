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1 час назад

Мужчина пригласил женщину на свидание и 3 часа заставлял ее смотреть, как он играет в гольф

Газета.Ru

Жительница США пожаловалась в соцсетях, что первое свидание с парнем пошло не по плану, пишет Comic Sands. По словам американки, ухажер пригласил ее к себе домой и несколько часов заставлял смотреть, как играет в гольф.

Мужчина заставил женщину на свидании смотреть, как он играет в гольф
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Женщина объяснила, что познакомилась с мужчиной в Tinder. Пообщавшись с ним в сети, она согласилась пойти на свидание, о чем в итоге пожалела. По ее словам, сначала ухажер казался милым и адекватным, пока не позвал к себе в гости.

Оказавшись в гостях, американка три часа просто сидела на диване, пока ее спутник играл в гольф, игнорируя любые вопросы. Женщина до последнего надеялась, что хозяин дома обратит на нее внимание, но в итоге сдалась и ушла.

Впрочем, позже женщина добавила, что дала потенциальному бойфренду второй шанс, потому что он показался ей довольно милым, несмотря на странное поведение.

Любовь,
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