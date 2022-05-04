Мужчина заставил женщину на свидании смотреть, как он играет в гольф

Жительница США пожаловалась в соцсетях, что первое свидание с парнем пошло не по плану, пишет Comic Sands. По словам американки, ухажер пригласил ее к себе домой и несколько часов заставлял смотреть, как играет в гольф.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Женщина объяснила, что познакомилась с мужчиной в Tinder. Пообщавшись с ним в сети, она согласилась пойти на свидание, о чем в итоге пожалела. По ее словам, сначала ухажер казался милым и адекватным, пока не позвал к себе в гости.

Оказавшись в гостях, американка три часа просто сидела на диване, пока ее спутник играл в гольф, игнорируя любые вопросы. Женщина до последнего надеялась, что хозяин дома обратит на нее внимание, но в итоге сдалась и ушла.