Психологи — о невзаимных чувствах и тяге к партнерам постарше

Когда мы любим — мир вокруг становится лучше. С этим утверждением, по данным ВЦИОМ, согласились более 56 процентов россиян. Статистика показывает, что недостатка любви в России нет: около 83 процентов опрошенных испытывают любовь к другим людям, а 84 процента чувствуют себя любимыми. Но что делать остальным 16-17 процентам? Группа психологов рассказала «Ленте.ру» о механизме формирования любви, его биологических истоках, а также дала советы тем, кто от влюбленности только пострадал.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Любовь — это...

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Прежде чем говорить о влюбленности и ее механизмах, стоит разобраться, что же такое любовь с точки зрения психологов, а не авторов текстов к вкладышам из знаменитой жвачки Love is... Последние, впрочем, предлагали не столько определения, сколько призывы к действиям: «беспокоиться о ней, а не о машине», «приготовить ему сладкое, даже если ты на диете», «вместе убрать квартиру после посещения друзей» и так далее. Но, как оказалось, единства мнений среди профессионалов тоже нет.

«Определения любви как таковой не существует, это лишь одна из характеристик духовности. Но любовь все же можно охарактеризовать как глубокое чувство нежной привязанности, основанное на главных инстинктах человека», — отметил психолог и психиатр Павел Гаськов.

Психоаналитик Надежда Кутузова согласилась, что, чем бы любовь ни была, человек в любом случае будет ее искать. Она уточнила, что людям изначально присуща потребность в любви, поэтому стремление любить и быть любимым есть у каждого.

«Основа человеческой психики — это стремление к любви. Ребенок изначально переполнен любовью к матери, которую затем он стремиться реализовать при помощи контакта с ней. Результаты этого первого контакта выражения любви могут быть самыми разными и отразиться на восприятии любви в дальнейшей жизни», — объяснила она.

Как это работает?

Механизм влюбленности весьма сложен — это сочетание из сценариев отношений родителей, травмирующих ситуаций прошлого, особенностей психики и биологии человека, рассказал экзистенциальный психотерапевт Федор Осипов.

Любовь, по его словам, представляет собой синтез психического и физиологического. На уровне психики человек запечатлевает родительские модели в отношениях и стремится их воспроизвести во взрослой жизни, а на уровне биологии любовь связана с выработкой особых гормонов, или того, что принято называть химией между людьми. Немаловажную роль на критерии выбора партнера оказывает социум: истории о принцах и золушках все же чаще остаются только в сказках.

Прошлый опыт также значительно влияет на настоящее и будущее восприятие любви человеком.

Мы влюбляемся в людей, которые чем-то напоминают фигуры, значимые в нашей жизни, и с которыми связаны незавершенные эмоциональные процессы. Фрейд называл это «зеркальный невроз», то есть если сценарии отыгрывания неврозов совпадают, то происходит попытка «доиграть» это событие до конца, и в такого человека мы влюбимся, особенно если и внешне он схож со значимым персонажем из нашей жизни

Надежда Кутузова, психолог

Получается, любовь представляет собой сложное сочетание из психологических аспектов, сценариев отношений из детства и игры гормонов. Однако механизм формирования влюбленности на уровне тела сложнее, чем можно представить.

Тебя выберут по запаху

Как отметил кандидат биологических наук Вячеслав Дубынин, механизм влюбленности запечатан глубоко в организме человека. Один из необычных критериев, который влияет на появление чувства любви к определенному человеку, — запах.

«Дело в том, что через потовые железы человека выходят обломки главного комплекса гистосовместимости — молекулы МНС. Именно они говорят о статусе иммунной системы или здоровья организма человека. Поскольку у всех эти молекулы разные, то они содержат индивидуальную информацию о заболеваниях», — объяснил он.

На примерах это становится понятнее: кто-то оказывается более устойчив к респираторным заболеваниям, но менее устойчив к кишечным. С точки зрения будущего потомства, уточнил Дубынин, в этом случае предполагаемый для размножения партнер должен быть устойчив к кишечным заболеваниям.

Если у людей одинаковые МНС, то это может сказаться на потомстве, поскольку делает его менее жизнеспособным. Получается, что нас привлекает запах тех, чья иммунная система заточена под другое.

В 1995 году Класу Венедикт провел необычный эксперимент: он заставлял женщин нюхать футболки, в которых мужчины спали две ночи. Оказалось, что наиболее привлекательным был запах того мужчины, с которым молекулы МНС различались

В итоге люди влюбляются по запаху, и как подчеркнул Дубынин, по сути, не наш мозг, а наш иммунитет через обонятельную систему решает, кто станет тем или той самой. Вот и вся химия.

Кроме того, на выбор партнера также влияет импринтинг — это «впечатывание» в мозг определенной ключевой информации в период развития ребенка. «Благодаря импринтингу ребенок запечатлевает в раннем возрасте образы, по которым затем выбирает партнера», — пояснил он.

В период полового созревания, по словам кандидата биологических наук, может быть запечатлен кто-то из членов семьи, а в более взрослом возрасте особенно запоминается образ так называемой «первой любви». Поэтому объект влюбленности зачастую похож внешне или по поведению на образ значимой фигуры в жизни человека.

Любит — не любит

По данным ВЦИОМ, около 17 процентов россиян испытывают невзаимное чувство. Люди продолжают любить невзаимно, потому что связывают с партнером слишком много ожиданий по поводу удовлетворения личных потребностей, которые по какой-то причине самостоятельно закрыть не удается, объясняет психоаналитик Надежда Кутузова.

«Например, женщина, которая переполнена страхами относительно построения карьеры, невзаимно влюбляется в амбициозного мужчину-карьериста. Зацикливание происходит из-за наделения его фигуры сверхценностью, поскольку с ним связаны ожидания удовлетворения личной потребности в самореализации», — заметила психолог.

Невзаимность, по ее мнению, связана со страхом перед реальными отношениями, которые по какой-то причине кажутся небезопасными. Тем не менее потребность в любви не исчезает, а принимает подчас самые странные формы.

Любовь бывает разная

Американка Линда Дучар вышла замуж за колесо обозрения и дала ему имя Брюс, а ее соотечественница Лорен Адкинс в 2014 году сыграла свадьбу с картонной копией актера Роберта Паттинсона. Среди прочих распространенных форм необычного проявления романтических чувств встречается любовь к героям книг, сериалов и историческим персонажам. Платоническая, или выдуманная, любовь имеет глубокие психологические основы и не так безобидна, как может казаться.

Как отметил психолог Федор Осипов, влюбленность в недоступных персонажей является своеобразной попыткой ухода от реальности или замещения настоящих отношений платоническими.

«Люди влюбляются в образ героя, который, скорее всего, встречался в их жизни ранее. Подобная влюбленность является проекцией неких идеальных представлений о партнере на вымышленный персонаж, а также говорит о незрелости человека для построения полноценных отношений»,

— объяснил он.

Психолог Надежда Кутузова дополнила, что влюбленность в персонажей книг или фильмов связана с избеганием реальной человеческой близости, а также со страхом эту близость выстраивать.

В этом смысле, герой из книги или из фильма безопасен. Люди так устроены, что бессознательно ориентируются на безопасность пространства, если пространство живых отношений ощущается как опасное, то мы смещаем импульсы и влечения в сторону безопасного объекта, например того, кто никогда не выйдет из телевизора и не оживет

Надежда Кутузова, психолог

Если человек влюбляется только в тех, кто значительно старше по возрасту, то, согласно мнению психолога Гаськова, это обусловлено нехваткой любви со стороны родителей в детстве. Или наоборот, любви от родителей было слишком много. Человек хочет в таких отношениях как бы заново пережить детскую психотравму и закрыть гештальт.

Избавиться от такой влюбленности, как отмечают психологи, возможно. Для этого необходимо выявить бессознательные страхи человека относительно отношений, однако сделать это без помощи специалиста вряд ли получится.

Избавление от любовного голода

Чтобы перейти от вымышленных отношений к реальным, необходимо внести ряд изменений в привычные механизмы поведения. Психолог Кутузова советует: для любви без разочарований и боли необходимо занять взрослую позицию в отношениях. То есть не только требовать к себе внимания и любви, но и быть готовым делиться всем этим с другими.

«Проблема голодных до любви людей в том, что они сами не хотят любить других. Если человек умеет доставлять радость своим присутствием, вести интересные беседы, быть эмпатичным, оказывать поддержку окружающим, при этом сохраняя собственную структуру жизни и интерес к себе, то у него не будет проблем с любовью. Если всему этому научиться, то на вас сами будут слетаться желающие, а вы будете выбирать из них подходящего для себя партнера», — раскрыла она нехитрый секрет.

Психолог Осипов посоветовал научиться выстраивать личные границы и занимать взрослую позицию для построения полноценных отношений.

«Если человек зависает в выдуманных отношениях, то, скорее всего, он не готов к построению настоящих, поскольку это ежедневный труд. Для полноценных отношений необходимо уметь выстраивать личные границы, уважать личное пространство другого человека и быть готовым к определенной доле ответственности», — объяснил он.