Важные правила, если вы решились на близость во время менструации

Многих женщин волнует вопрос, можно ли безопасно заниматься любовью в такое деликатное время. Специалисты расходятся во мнении, однако, часто можно услышать, что в случае, если у вас нет слишком сильных болей и серьезного кровотечения, секс вполне допустим. Мы собрали важные советы, которые помогут немного облегчить интимный контакт, когда желание накрывает вас с головой, но при этом менструация в самом разгаре.

Помните о гигиене

Во время месячных внезапный секс может стать проблемой — в гостях или общественном месте в укромном уголке уже не получится предаться чувствам. Но ведь это всего на пару дней, после чего вы сможете вернуться к обычному сексуальному ритму. Чтобы секс во время менструации был комфортным для вас обоих, позаботьтесь о наличии душа. Как минимум душ нужно принять, при этом ваш партнер, возможно, не откажется составить вам компанию. Кстати, это отличный способ решить проблему с кровью.

Предохранение — must-have

Какой би низкой, на ваш взгляд, ни была вероятность забеременеть в этот период, обязательно предохраняйтесь. Лучше всего, если это будет барьерная контрацепция, так как во время менструации женская половая система максимально незащищена от различных вирусов. Рисковать точно не стоит.

Будьте аккуратны с позами