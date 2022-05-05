Важные правила, если вы решились на близость во время менструации

Многих женщин волнует вопрос, можно ли безопасно заниматься любовью в такое деликатное время. Специалисты расходятся во мнении, однако, часто можно услышать, что в случае, если у вас нет слишком сильных болей и серьезного кровотечения, секс вполне допустим. Мы собрали важные советы, которые помогут немного облегчить интимный контакт, когда желание накрывает вас с головой, но при этом менструация в самом разгаре.
Во время месячных внезапный секс может стать проблемой — в гостях или общественном месте в укромном уголке уже не получится предаться чувствам. Но ведь это всего на пару дней, после чего вы сможете вернуться к обычному сексуальному ритму. Чтобы секс во время менструации был комфортным для вас обоих, позаботьтесь о наличии душа. Как минимум душ нужно принять, при этом ваш партнер, возможно, не откажется составить вам компанию. Кстати, это отличный способ решить проблему с кровью.
Какой би низкой, на ваш взгляд, ни была вероятность забеременеть в этот период, обязательно предохраняйтесь. Лучше всего, если это будет барьерная контрацепция, так как во время менструации женская половая система максимально незащищена от различных вирусов. Рисковать точно не стоит.
В период менструации важно тщательно выбирать позы. Нельзя сказать, какая конкретно поза облегчит процесс, все зависит от вашей физиологии. Многие женщины признаются, что оптимальной позой для них является миссионерская, при этом можно экспериментировать с ее вариантами. А вот позы, в которой вам придется быть сверху или же занимать позицию, которая требует сноровки, могут оказаться травматичными. Будьте максимально аккуратны.