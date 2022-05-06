Женщинам рассказали о пользе секса во время беременности

Эксперт в сфере подготовки к родам Любовь Климова, акушер-гинеколог и руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова и врач высшей категории Елена Коллерова в беседе с «Лентой.ру» рассказали о возможных плюсах и минусах секса во время беременности.

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Климова отметила, что во время секса выделяются эндорфины — природные опиаты, снижающие стресс, боль и приносящие радость. Этот аргумент эксперт назвала главным в пользу секса для беременных женщин.

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«Интимная близость никак не повредит ребенку, — объясняет она. — Он надежно защищен сильными мышцами матки, ее плотно закрытой шейкой и околоплодными водами. Во время секса пенис мужчины не может контактировать с малышом».

Посоветовать отказаться от половой близости до родов может лишь врач, и для этого необходима серьезная причина, например, угроза прерывания беременности или предлежания плаценты.

Если беременность протекает без осложнений, секс и оргазм не увеличивают риск преждевременных родов и не вызывают выкидыш, добавила врач. То же самое и с мастурбацией — она не представляет опасности.

Правда, как отмечает специалист, во время беременности отношение к интимной близости может измениться как у женщины, так и у партнера. У некоторых желание угасает, другие, наоборот, чувствуют прилив сил. Оба варианта нормальны.

Селихова считает, что заниматься сексом при беременности следует не чаще нескольких раз в неделю, а сам половой акт должен быть умеренным по интенсивности. При этом лучше исключить оральный и анальный секс из-за риска смешения микрофлоры и внутриутробного инфицирования плода.

«Категорически запрещено заниматься сексом во время беременности, если есть угроза выкидыша, при гипертонусе матки, который проявляется постоянными болями внизу живота, укорочении шейки матки во втором триместре, наличии шва на шейке матки или акушерского пессария, полном или краевом предлежании плаценты даже при отсутствии у женщины болей в животе, кровянистых выделений, укорочении шейки матки»,

— предостерегла гинеколог.

Кроме того, воздержаться от интимной близости, по словам врача, стоит при наличии децидуальных полипов. Они не представляют угрозу для беременности, однако при половом акте могут вызвать контактные кровянистые выделения.

Коллерова напомнила, что во время беременности заниматься сексом нужно аккуратно.

«Что значит аккуратно? Без резких движений и акробатики. Процесс должен быть мягким и плавным. Исключить половые отношения стоит в критические сроки беременности, даже если со здоровьем все хорошо»,