Как развестись «экологично» и безболезненно

Ведущая реалити-шоу «Заступницы» на телеканале «ЧЕ!» Ольга Митрофанова работает адвокатом, специализируется на разводах. В интервью Passion.ru эксперт рассказала, как пережить непростой период расставания с наименьшими эмоциональными потерями.

Фото: Passion.ru Passion.ru

В 2020 году из-за пандемии случился бракоразводный бум, отметила Ольга Митрофанова. «Немного успокаивает, что в последние годы все больше пар следуют тенденции "экологичного" развода: компромиссом или с помощью медиатора. Это позволяет развестись с минимальными затратами времени, сил и средств», — конкретизирует адвокат.

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Развестись онлайн

Пандемия перевела многие процессы в режим онлайн. Теперь не нужно присутствие при подаче заявления на регистрацию или расторжение брака: процесс полностью перенесли в электронный формат. Единственное, получить свидетельство о браке или разводе вы можете только лично в руки — удаленно не получится.

Мало кто знает, что в случае развода не всегда обязательно присутствие обоих супругов.

Если у вас нет общих детей и разногласий, то вы можете развестись через местные органы загс. В случае, когда дети есть — назначается судебное заседание. Если вы не хотите присутствовать на слушании, подайте в суд заявление с просьбой рассмотреть дело в ваше отсутствие, а копию судебного акта отправить вам по почте.

Такая возможность помогает экономить моральные силы и время.

Все конфликты — к медиаторам

Развод — большое эмоциональное потрясение для организма. Особенно, когда идет борьба не на жизнь, а на ребенка или имущество. Конфликт нарастает, эмоции зашкаливают и супруги перестают слышать друг друга. В такие моменты очень нужен, во-первых, психолог, а во-вторых профессиональный примиритель.

Медиация — процедура урегулирования конфликта. Профессиональный медиатор — это человек с высшим образованием и дополнительной психологической подготовкой. Он выясняет истинные желания супругов и организовывает переговоры так, чтобы стороны услышали друг друга.

Медиатор будет полезен в семейных спорах особенно, когда дело касается несовершеннолетних детей.

до суда (начальный этап развода);

во время суда. Когда обращаться к медиатору?

По итогам медиации вы получаете документ — медиативное соглашение, которое необходимо нотариально заверить. В суде такой документ утверждают в качестве мирового. А значит, у вас будет возможность в случае неисполнения договоренностей второй стороной обратиться в службу судебных приставов.

Как избежать споров об имуществе

«Мы живем в 2022 году, — говорит Ольга Митрофанова. — Единственный способ защитить свое имущество, активы, недвижимость — это нотариально заверенные договоры между супругами до вступления в брак или во время. Если вы совместно покупаете квартиру с мужем, проследите за тем, чтобы бумаги были оформлены верно. Сколько владельцев? В равных ли вы долях? Да, думать о разводе во время счастливой семейной жизни неприятно. Но куда разумнее - позаботится о себе сейчас, чем потом болезненно делить пополам не только семью, но и имущество».

Брачный договор, соглашения о разделе совместно нажитого имущества, об определении порядка общения с ребенком, алиментное соглашение (если стороны уже развелись), договор купли-продажи на квартиру/дачу/машину — все это поможет в будущем избежать споров при разводе и облегчат расставание.

Позаботьтесь о ментальном здоровье