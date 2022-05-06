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2 часа назад

Женщина назвала неожиданный способ лучше выспаться в браке

Lenta.ru

40-летняя жительница Северного Уэльса Луана Рибейра назвала неожиданный способ, который может помочь тем, кто хочет лучше выспаться и сохранить свой брак. По словам женщины, парам необходимо спать раздельно, сообщает The Sun.

Женщина назвала неожиданный способ лучше выспаться в браке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рибейра в браке уже шесть лет, однако еще в первые месяцы замужества решила спать в разных комнатах с супругом. Благодаря такой договоренности у женщины есть возможность каждое утро готовиться к встрече с супругом. Она отмечает, что дети не стали помехой раздельном сну: как правило, она и ее муж вместе укладывают сына вечером, и мать всегда присматривает за маленькой дочерью, если та просыпается по ночам.

Рибейра призвала все пары спать в раздельных комнатах.

«Мы почти всегда хорошо высыпаемся. Кажется, что это просто, но по собственному опыту и от друзей я знаю, что при совместном сне так бывает далеко не всегда, — говорит она. — А усталость ведет к раздражительности, и мешает быть терпеливее с партнером».

Любовь,
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