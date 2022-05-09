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9 мая

Беременная Бритни Спирс выходит замуж за своего бойфренда и показала кольцо

Провинция.руиещё 1

Бритни Спирс и Сэм Асгари назначили дату свадьбы
Фото: Провинция.руПровинция.ру

Бритни Спирс беременна, она скоро родит третьего ребенка и выходит замуж. Супругом певицы станет ее давний бойфренд Сэм Асгари. Влюбленные сообщили, что уже определились с датой своей свадьбы. Жених опубликовала фотографию, на которой он целует невесту, а Спирс показывает кольцо с бриллиантом на пальце.

При этом парочка скрывает, когда именно состоится торжество.

«Дата важного дня уже назначена! Но никто о нем не узнает до следующего дня», – написал друг звезды и подчеркнул, что они поженятся тайно.

Певица показала снимок с белой фатой и написала, что это часть ее свадебного наряда.

Однако приятную новость о свадьбе Бритни и Сэма омрачили слухи о том, что в брачный договор Асгари попросил включить пункт, который не понравился поклонникам Спирс. Якобы молодой человек требует пять миллионов долларов за каждый прожитый с певицей год. Деньги он получит в случае развода, передают «Вести».

Напомним, не так давно суд позволил 40-летней Спирс самостоятельно распоряжаться своими финансами и личной жизнью. Она была лишена этого на протяжении 13 лет, так как находилась под опекой отца.

Фото – «Вести»

Любовь,Бритни Спирс,
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