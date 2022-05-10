Актеры, которые влюбились на съемках, забыв о жене и детях

Максим Матвеев с Лизой Боярской познакомился на съемках фильма “Не скажу”. Максим был женат на коллеге – актрисе Яне Сексте. Боярская на тот момент была свободна. Актеры исполняли откровенные сцены в кадре, но вскоре поняли, что их захлестнуло настоящее чувство. Ради новых отношений Максим расстался с женой.

Фото: New Magazine New Magazine

Кадр из сериала

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов познакомились на съемках сериала “Моя прекрасная няня”. Вскоре вспыхнул бурный роман. Сергей ушел от супруги Веры Новиковой, с которой прожил в браке 20 лет. Правда, отношения с Заворотнюк закончились довольно скоро. “Гардемарин” же вернулся к бывшей жене.

Кадр из фильма

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков встретились на съемках фильма “Левиафан”. Актер был женат. Целый год они скрывали свои отношения. И лишь через год пара объявила, что они вместе. Вскоре Вдовиченков сделал Елене предложение. Сами молодожены никак не комментировали свои отношения и тайную свадьбу, а вот оставленная Ольга, у которой от Вдовиченкова есть дочь Вероника, дала откровенное интервью, где призналась, что не ожидала такого предательства.

Кадр из фильма

Екатерина Климова и Игорь Петенко влюбились друг в друга на съемках фильма “Лучший город на земле”. У обоих на тот момент были семьи. Екатерина бросила мужа и дочку, а Петренко ушел от супруги Ирины Леоновой, с которой был женат еще со студенчества.

Кадр из фильма